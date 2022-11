Le casting de “Teen Mom” ​​rit alors que la fille d’Amber la compare à un “démon” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Il semble que l’épisode du 2 novembre 2021 de Maman adolescente OG a fait la coupe dans la deuxième saison de Maman adolescente : soirée entre filles – et le casting craque. MTV a publié un teaser pour l’épisode du 29 novembre de Maman adolescente : soirée entre filles quelques heures avant le spectacle (voir ci-dessous), et une partie du clip revient sur un dîner Ambre Portwood32 ans, a assisté avec sa fille Horrible et le père de Leah Gary Shirley et sa femme, Christine. Pendant le dîner, Amber a essayé d’entamer une conversation avec Leah, qui a maintenant 14 ans, à propos d’un film qu’elle racontait à sa sœur. Au départ, Leah n’a pas montré beaucoup d’intérêt à engager une conversation avec sa mère, mais elle est finalement venue et a parlé d’un complot avec une mère qui est revenue d’entre les morts.

« Il s’agit d’une fille de 5 ans. Ensuite, sa mère est renversée par une voiture. Alors, la maman est un démon et essaie de tuer tout le monde », a expliqué Leah dans le clip original, vu ci-dessous. “Ensuite, la maman essayait de prendre la fille du papa.” Bien que cela n’ait jamais été confirmé, les fans ont émis l’hypothèse que Leah avait peut-être fabriqué l’histoire pour se mettre sous la peau de sa mère, qui a eu une histoire cahoteuse avec Gary, 35 ans, et a perdu la garde de Leah en 2012. clip, le casting de Soirée entre filles rire de façon incontrôlable. Ashley Jones et sa famille ont été vus confus par l’épreuve, une personne affirmant: “Ce n’est pas le film qu’ils regardaient.”

Déterminée à y aller doucement, Amber se rend chez Gary et Kristina pour voir Leah pour un dîner très calme. 🍽 #TeenMomOG pic.twitter.com/xqS7QncUCn – Maman ado (@TeenMom) 1 novembre 2021

Le clip s’est terminé par un autre flashback de l’épisode dans lequel Amber avait l’air ennuyé et a dit: “Cute story”, alors qu’elle regardait dans l’autre sens. Comme les fans s’en souviennent peut-être, Amber a quitté ce dîner brusquement et a avoué aux producteurs qu’elle n’était pas satisfaite de la façon dont le rendez-vous s’est déroulé.

Leah joue actuellement dans la première saison de Teen Mom: Le prochain chapitre. Elle a récemment choqué les fans lorsqu’elle a révélé qu’elle voulait travailler sur sa relation de coparentalité avec Andrew Glennonson ex et père de son deuxième enfant de 4 ans James. Amber a perdu la garde de James plus tôt cette année, et il a ensuite déménagé en Californie pour vivre en permanence avec son père.

Bien que le motif semble compréhensible, l’ex Gary d’Amber, avec qui elle entretient une relation assez stable, l’a avertie d’être prudente. “N’imposez pas quelque chose comme nous à quelqu’un comme [Glennon] parce que je ne pense pas qu’il sera jamais comme ça », a-t-il averti. « Vous savez ce que les gars pensent, ce qu’ils recherchent. Je le vois juste essayer de revenir là-dedans et je ne pense pas que ce soit sain pour vous.

D’autres clips dans l’épisode de mardi de Maman adolescente : soirée entre filles montrer aussi Maci Bookout l’air un peu maussade et Catelynn Lowell et Tyler Baltierra se préparant à fêter leur première fille, carly‘l’anniversaire de. Carly est née en 2009 et a été abandonnée pour adoption, mais ses parents adorés la voient de temps en temps. Les fans peuvent voir l’épisode complet le mardi 29 novembre à 21 h HNE sur MTV.