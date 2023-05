Le casting de « Taxi » est toujours aussi proche, 40 ans après la fin de la série.

Christopher Lloyd a posté une photo de lui, Carole Kane, Tony Danza et Judd Hirsch en train de déjeuner ensemble. Le quatuor, qui a joué ensemble dans l’émission à succès « Taxi », était tout sourire en posant pour la photo.

« Qu’est ce qui se passe ici? » Lloyd a légendé la photo.

« Taxi » a été diffusé sur ABC de 1978 à 1982 et a ensuite été adopté par NBC pendant une saison, de 1982 à 1983. L’émission mettait également en vedette Jeff Conaway, Danny DeVito, Marilu Henner, Andy Kaufman et John Burns.

L’émission a suivi un groupe de collègues qui travaillaient de nuit chez Sunshine Cab Company alors qu’ils faisaient face aux hauts et aux bas de la vie.

Hirsch et Danza étaient des habitués de la série depuis le début, Kane et Lloyd se joignant d’abord en tant qu’invités et personnages récurrents avant de terminer la série en tant que membres de la distribution à plein temps. Danza a joué Tony Banata, un vétéran de la guerre du Vietnam qui était un boxeur en herbe, tandis que Hirsch a joué Alex Reiger, celui vers qui tout le monde se tourne pour obtenir des conseils et le seul qui considère le taxi comme sa profession permanente.

Le personnage de Kane, Simka Gravas, est apparu pour la première fois en tant qu’invité dans la saison deux, puis est revenu dans la série en tant que personnage récurrent dans la saison quatre et a obtenu la mise à niveau vers la série régulière lors de la cinquième et dernière saison de la série. Elle a joué l’intérêt amoureux et l’épouse du personnage de Kaufman, Latka Gravas.

Lloyd a rejoint l’émission en tant qu’invité lors de la première saison, mais a rapidement été élevé au statut de série régulière lors de la deuxième saison, jouant le farfelu révérend Jim « Iggy » Ignatowski, un ancien étudiant de l’Université de Harvard dont la vie change de cap après avoir mangé une drogue. lutin.

La section des commentaires sous le tweet de Lloyd était remplie de commentaires positifs de la part des fans, un fan demandant si cette réunion signifie qu’un film « Taxi » se produira bientôt.

En juin 2022, Danza a parlé avec Fox 5 New York de son passage dans l’émission, révélant que sa co-star, Henner était sa première petite amie à Hollywood. Il n’y a pas d’amour perdu entre les ex, car Danza a parlé avec affection d’elle et du reste de ses co-stars de « Taxi ».

« Elle est comme la paille qui remue la boisson », a déclaré Danza au point de vente à propos de Henner. « Elle met en place un zoom tous les mois, nous nous réunissons tous, le casting de ‘Taxi’, Jim Brooks, nous nous réunissons tous sur le Zoom, et nous nous asseyons, nous buvons, mangeons et parlons, et c’est incroyable. »

Interrogé sur le potentiel d’un redémarrage de l’émission populaire, Danza n’a pas semblé être à bord, disant « Je ne pense pas que vous devriez faire chaque émission lors d’un redémarrage. » Il a également poursuivi en disant que la seule raison pour laquelle les réseaux continuent de redémarrer leurs anciennes émissions est qu’il est plus facile de les commercialiser qu’une toute nouvelle émission.

Danza a ensuite joué dans « Who’s the Boss », aux côtés de Judith Light et Alyssa Milano, et malgré son hésitation envers un redémarrage de « Taxi », il est impliqué dans un redémarrage de « Who’s the Boss ».