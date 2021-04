La saison cinq de SUMMER House s’est terminée par un plongeon maigre de fête de l’effronté de la série jeter.

Les stars de la télé-réalité ont partagé une photo de groupe nue sur Instagram pour marquer la finale de Bravo avec Lindsay Hubbard, Amanda Batula, Carl Radke, Paige Desorbo, Danielle Olivera et Kyle Cooke révélant leurs fesses nues dans la photo surprise.

Instagram

Lindsay a posté une photo de butin nu aux côtés de ses co-stars de la maison d’été[/caption]

Getty Images – Getty

La finale de la Summer House a été diffusée jeudi[/caption]

Lindsay a posté la photo prise dans Les Hamptons à ses 314000 abonnés Instagram avant la finale jeudi.

Elle a écrit: «C’est la finale de la saison de #summerhouse ce soir On rit, on pleure, on se bat, on se maquille… et bien sûr on est passé en mode envoi pleine (lune) en se déshabillant dans la piscine «

La photo au bord de la piscine a été saluée par les fans, alors que les dames se sont seins nus et que les gars sont nus.

Une personne a répondu à Lindsay: «Man Carl a continué à me surprendre cette saison. «

Getty

Les fans ont félicité les stars pour le cliché sexy[/caption]

Bravo

Le casting de la maison d’été au manoir[/caption]

Un autre a dit: «Paige est-elle un kardashian? damnnnnnnn @paige_desorbo »

Les fans aux yeux d’aigle ont également repéré leur partenaire de casting Ciara Miller dans la piscine, nageant entre Desorbo et Olivera.

Un autre fan a déclaré: «Ma partie préférée de cette photo est la tête flottante de Ciara dans la piscine «

Les stars ont également participé à l’action dans les commentaires, avec Miller écrivant: «Wow, @imkylecooke, je n’ai jamais remarqué à quel point votre fessier commence bas. #nurseeyes «

Bravo

La maison d’été tentaculaire des Hamptons[/caption]





Ciara était aux premières lignes de la pandémie de Covid-19 en tant qu’infirmière et travaille comme mannequin à temps partiel.

Ciara, originaire d’Atlanta, a rejoint le casting en tant que nouveau colocataire et ami de Luke Gulbranson.

La maison des Hamptons comprenait un court de tennis, une piscine de luxe et plusieurs «espaces de vie glamour» avec des chambres spacieuses.

Dans un vidéo de Bravo Insider, Maison d’été stars Hannah Berner et Paige Desboro a montré le manoir sensationnel.