L’ESCALIER sur HBO Max est une dramatisation du documentaire Netflix du même nom.

Plus de membres de la distribution sont révélés.

Le casting de Staircase : qui joue dans la série HBO Max ?

Colin Firth dans le rôle de Michael Peterson

Firth, d’origine britannique, qui a remporté un oscar pour son rôle dans le discours du roi — jouera Michael Peterson, un romancier américain qui a été reconnu coupable du meurtre de sa femme, Kathleen, en 2003.

Huit ans plus tard, il a obtenu un nouveau procès, a plaidé Alford et a été libéré.

Peterson a tristement dit qu’il croyait qu’un hibou avait tué sa femme.

Toni Collette dans le rôle de Kathleen Peterson

Collette, nominée aux Oscars actrice australienne qui a d’abord fait irruption dans le grand public avec son rôle dans Le mariage de Muriel, jouera Kathleen Peterson.

Kathleen Peterson est malheureusement décédée le 9 décembre 2001, et c’est sa mort qui a déclenché l’enquête sur son mari, Michael Peterson.

Sa mort a également rouvert une enquête sur la mort d’Elizabeth Ratliff.

Sophie Turner dans le rôle de Margaret Ratliff

Jeu des trônes Star Sophie Turner a récemment été annoncé comme un ajout à la distribution.

Annoncée en tant que membre principal de la distribution, Turner – qui a légalement changé son nom de famille en Jonas lorsqu’elle a épousé une pop star, Joe Jonas – jouera Margaret Ratliff, l’une des filles adoptives de Peterson.

La mère de Margaret Ratliff était Elizabeth Ratliff.

Parker Posey dans le rôle de Freda Black

La célèbre actrice Parker Posey – surtout connue pour son travail avec le satiriste Christopher Guest – jouera le rôle de la procureure Freda Black.

Alors que Black était connue comme un procureur féroce, son histoire n’a pas une fin heureuse.

Elle est décédée à l’âge de 57 ans après avoir lutté contre l’alcoolisme et une insuffisance hépatique terminale due à l’alcoolisme.

Rosemary DeWitt dans le rôle de Candace Zamperini

Rosemary DeWitt vient de terminer sa course réussie sur Little Fires Everywhere pour rejoindre le casting de The Staircase.

DeWitt incarnera Candace Zamperini, la sœur de Kathleen Peterson.

Zamperini est une figure controversée en raison de sa rage manifeste envers Michael Peterson tout au long du procès.

Juliette Binoche dans un rôle encore inconnu

L’actrice française Juliette Binoche est le dernier membre notable de The Staircase sur HBO Max.

Mais selon des sources, son rôle est gardé « secret » pour l’instant.

L’escalier sera écrit et réalisé par Antonio Campos (Le diable tout le temps, Le pécheur) et Maggie Cohn (American Crime Story), qui font office de showrunners.