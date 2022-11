Le casting de soutien de l’Argentine mène l’Albiceleste dans les 16 derniers

RAS ABU ABOUD, Qatar – L’Argentine a surmonté le penalty raté de Lionel Messi en première mi-temps pour sceller un affrontement en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre l’Australie après que des buts d’Alexis Mac Allister et de Julian Alvarez ont remporté une victoire 2-0 contre la Pologne mercredi.

La victoire a assuré la première place du groupe C à l’Argentine, mais malgré sa défaite, la Pologne s’est faufilée dans les huitièmes de finale pour une rencontre avec la France après avoir devancé le Mexique à la différence de buts pour terminer deuxième du groupe.

Réaction rapide

1. Messi renfloué par le casting de soutien argentin

Cela aurait pu être l’une des pires nuits de la brillante carrière de Messi: il a vu un penalty sauvé par le gardien polonais Wojciech Szczesny et vous ne pouvez qu’imaginer à quel point cela aurait été écrasant pour la star argentine si son (probablement) dernier tir à une Coupe du monde terminé à cause de son coup de pied manqué. Pour une fois, cependant, Messi devait remercier ses coéquipiers, plutôt que l’inverse, pour avoir aidé l’Argentine à remporter la victoire qui lui assure une place en huitièmes de finale et un affrontement contre l’Australie.

Messi avait remporté son penalty en première mi-temps dans des circonstances douteuses lorsqu’un examen VAR a mis en évidence une faute apparente de Szczesny, mais justice a été rendue lorsque le gardien polonais a sauvé. Avant que toute tension ne s’installe pour les doubles champions du monde, Mac Allister a marqué un premier match crucial dans la première minute de la seconde mi-temps. Alors que l’Argentine craignait toujours d’être rattrapée par le coup de poing d’un égaliseur polonais, Alvarez a finalement assuré la sécurité du match avec une finition élégante à la 67e minute pour confirmer la victoire.

Messi, évidemment, est toujours la figure clé de l’Argentine et il a dirigé le match pour son équipe, cherchant constamment à créer une ouverture ou un tir au but. Mais cette fois, ses coéquipiers plus jeunes ont porté la charge et ont montré que l’Argentine pouvait gagner sans que sa superstar ne figure sur la feuille de match.

2. La Pologne s’accroche à la deuxième place du groupe après une deuxième mi-temps nerveuse

Jamais auparavant un but saoudien n’avait été célébré avec autant de plaisir par un groupe de footballeurs polonais, mais le but de Salem Al Dawsari dans le temps additionnel pour les Green Falcons lors de leur défaite 2-1 contre le Mexique a suffi à confirmer la qualification de la Pologne en tant que finaliste du Groupe C. en haut.

Alors que l’Argentine s’imposait 2-0 au stade 974 et que le Mexique menait 2-0 au stade Lusail en fin de seconde période, la Pologne était coincée entre des approches contrastées face à l’équipe de Lionel Scaloni. Ils pourraient faire faillite et chasser l’égalisation qui garantirait la première place et une place au tour suivant, mais en faisant cela, ils risquaient de concéder un troisième but qui déplacerait ensuite le Mexique à la deuxième place à la différence de buts.

Avec tout au même niveau que le Mexique, la Pologne savait que son bilan disciplinaire supérieur serait suffisant pour lui permettre de passer à travers si plus aucun but n’était marqué dans l’un ou l’autre match, mais c’était une existence sur le fil du rasoir jusqu’au but tardif de l’Arabie saoudite. Quelques secondes après que le temps plein dans ce match ait confirmé la défaite de la Pologne, leurs joueurs célébraient leur progression vers les 16 derniers sur le terrain.

3. Le bricolage Scaloni est la grande faiblesse de l’Argentine

L’Argentine a atteint les huitièmes de finale en tant que vainqueur du groupe C malgré l’influence de l’entraîneur Scaloni plutôt que grâce à lui. L’ancien milieu de terrain argentin a mis fin à la longue attente du pays pour le succès international au cours de son mandat de quatre ans en supervisant la victoire de la Copa America 2021 et il a également orchestré la séquence de 36 matchs sans défaite de l’équipe, qui n’a été terminée que par l’Arabie saoudite dans le groupe. C ouvre la semaine dernière.

Au Qatar, cependant, il a été un jeu de devinettes régulier quant à l’équipe que Scaloni sélectionnera et personne ne pourrait vraiment dire qu’ils savent quels onze commenceront un match donné. Pour les joueurs argentins, ce genre d’incertitude peut être troublant et cela ne fait rien pour la cohérence.

Après avoir perdu contre l’Arabie saoudite, Scaloni a changé trois de ses quatre arrières et deux de ses milieux de terrain, mais après avoir vu l’Argentine battre le Mexique à la suite de ces changements, il en a fait quatre de plus contre la Pologne. Donner à Alvarez de Manchester City son premier départ au Qatar a porté ses fruits, l’attaquant marquant le deuxième but crucial contre les Polonais, mais nous attendons toujours de voir Paulo Dybala et, parfois, Messi semble avoir besoin d’un plus grand soutien de la part de son entourage.

Si l’Argentine veut gagner cette Coupe du monde, Scaloni doit trouver rapidement une équipe stable car, sans une sorte de rythme et de cohérence de sélection, cela jouera contre eux.

Notes des joueurs

Pologne: Wojciech Szczesny 7; Matty Cash 7, Kamil Glik 6, Jakub Kiwior 5, Bartosz Bereszynski 5 ; Grzegorz Krychowiak 6, Piotr Zielinski 6, Przemyslaw Frankowski 6, Krystian Bielik 6 ; Karol Swiderski 6, Robert Lewandowski 6

Alexis Mac Allister a marqué ce qui serait le vainqueur du match de la victoire 2-0 de l’Argentine sur la Pologne qui les emmène en huitièmes de finale. Clive Brunskill/Getty Images

Sous-titres : Michal Skoras 6, Jakub Kaminski 6, Damian Szymanski 6, Artur Jedrzejczyk 6, Krzysztof Piatek 6

Argentine: Emiliano Martínez 6 ; Nahuel Molina 7, Nicolas Otamendi 6, Cristian Romero 6 ; Rodrigo De Paul 6, Marcos Acuna 6, Alexis Mac Allister 8, Enzo Fernandez 7 ; Julian Alvarez 7, Lionel Messi 7, Angel Di Maria 6

Sous-titres : Leandro Paredes 7, Nicolas Tagliafico 6, Lautaro Martinez 6, German Pezzella 6, Thiago Almada 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Alexis Mac Allister, Argentine. Le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion a marqué le premier but crucial pour l’Argentine, mais il a également fourni de l’énergie et des points d’avance pour briser la ligne arrière polonaise. Une grosse prestation.

PIRE : Jakub Kiwior, Pologne. Toutes les attaques les plus dangereuses de l’Argentine se sont déroulées sur le flanc gauche de la Pologne, y compris le centre pour le but de Mac Allister. L’arrière gauche Kiwior était le maillon faible des Polonais.

Faits saillants et moments marquants

Messi est peut-être le GOAT, mais Szczesny a réalisé une performance de GOAT mercredi.

Le moment qui a envoyé l’Argentine en huitièmes de finale. Nous avions tous prédit que ce serait Mac Allister qui sauverait la mise pour le Albicelestedroit?

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Argentine 3 2 0 1 +3 6 2 – Pologne 3 1 1 1 0 4 3 – Mexique 3 1 1 1 -1 4 4 – Arabie du Sud 3 1 0 2 -2 3 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

– Szczesny est le troisième gardien à sauver deux penaltys en une Coupe du monde (Brad Friedel pour les États-Unis en 2002 et Jan Tomaszewski pour la Pologne en 1974).

– Messi est le premier joueur à avoir enregistré deux pénalités lors de la Coupe du monde (hors tirs au but).

– Le but d’Alvarez était son troisième lors de ses cinq derniers matches avec l’Argentine et sa quatrième carrière internationale.

– La Pologne fera sa première apparition en huitièmes de finale depuis 1986.

Suivant

Pologne: Les Polonais sont sortis du groupe avec les meilleures marges, et leur récompense est un affrontement en huitièmes de finale contre la France, championne en titre, dimanche à 10 h HE.

Argentine: La Albiceleste a dominé le groupe C après avoir débuté son tournoi par une défaite contre l’Arabie saoudite, et affrontera désormais l’Australie samedi à 14 h HE.