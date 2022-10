Le casting de Singles Table: Qui est dans la programmation de l’émission ITVBe?

THE Singles Table est une émission de rencontres avec une différence.

La série ITVBe suit quatre femmes à la recherche de l’amour en assistant aux mariages de six étrangers et en rencontrant des célibataires éligibles.

TVI

The Singles Table est une émission de téléréalité ITVBe[/caption]

Qui est dans la programmation de The Singles Table ?

Amy

Instagram

Amy espère trouver l’homme de ses rêves dans la série[/caption]

La styliste nuptiale Amy, 26 ans, de Birmingham est à la recherche de l’amour.

Elle a dit aux téléspectateurs qu’elle s’était inscrite à l’émission car elle “aime l’amour”.

Amy est également maman de deux adorables filles, et elle publie à leur sujet sur sa page Instagram.

Parlant de rejoindre The Singles Table, elle a dit à ses abonnés : « Le secret est enfin révélé ! « Je ne peux pas vraiment croire que cela soit arrivé non plus.

En savoir plus sur les émissions de téléréalité ITV NOUS SOMMES UNE FAMILLE Le casting de DNA Journey 2022 d’ITV RÉVÉLÉ – y compris la reine du jour Kate Garraway

“J’ai passé un été incroyable à assister aux mariages de 6 beaux couples que je n’avais jamais rencontrés auparavant, dans l’espoir de trouver l’amour !”

Vous pouvez la suivre sur son Instagram @amyharrietjones.

Lauren

Instagram

Lauren est célibataire depuis plus de quatre ans[/caption]

Lauren, 25 ans, de Somerset, célibataire depuis quatre ans et demi.

D’après son Instagram, il semble qu’elle soit diplômée de l’Université de Leeds en mars 2022.





Parlant de rejoindre The Singles Table, elle a dit à ses abonnés : “Où est-il préférable d’essayer de trouver l’amour que lors d’un mariage avec des étrangers !

« Ai-je réussi à trouver l’amour dans le cadre le plus romantique ? Était-ce l’été de l’amour ? Ai-je rencontré mon futur mari ?

« Ai-je mis fin à mes 4 ans et demi de célibat ?

Vous pouvez suivre Lauren et son parcours de télé-réalité sur son pseudo @laurenamy12_.

Mégane

TVI

Megan veut trouver Mr Right à un mariage[/caption]

La mannequin Megan, 24 ans, est originaire de Leicester et a déclaré aux téléspectateurs qu’elle dégageait une “ambiance difficile à obtenir”.

S’adressant à Leicestershire Live à propos de sa participation à l’émission, elle a déclaré: “Tout le monde est de très bonne humeur et heureux, la romance est dans l’air et vous ressentez davantage l’amour.

“Il est plus mis en évidence que vous êtes célibataire, si vous êtes seul à un mariage, c’est assez évident, il est donc plus facile de repérer d’autres personnes disponibles et de discuter avec elles car c’est assez solitaire de se présenter seul à un mariage.”

Précieux

Instagram

Precious essaie de trouver l’amour sur The Singles Table[/caption]

Precious est une thérapeute du sport et maquilleuse originaire de Londres.

Elle a dit aux téléspectateurs qu’elle était une “personne axée sur la famille” et qu’elle cherchait un homme qui partageait les mêmes valeurs.

Precious mène une vie fabuleuse, que vous pouvez suivre sur son compte Instagram @preciousbeattiee.

Parlant de rejoindre The Singles Table, elle a dit à ses abonnés: “Six étrangers se marient pour assister à @itvbe

« Ai-je réussi à trouver l’amour dans le cadre le plus romantique ? Pourrais-je rencontrer le mec de mes rêves ?

« Est-ce que je vais bientôt descendre l’allée ? Ou vais-je m’enfuir ?

Comment fonctionne la table des célibataires ?

Au cours de six épisodes, quatre femmes sont invitées au mariage d’un étranger différent par la mariée et le marié – désireuses que leurs propres compagnons célibataires trouvent “la bonne”.

Chaque épisode voit les filles rejoindre des prétendants potentiels sur The Singles Table pour un dîner, une danse et un drame.

Mais une fois le bouquet lancé et les voitures en attente, choisiront-ils de revoir l’un d’entre eux ?

Au cours de la série, ils assisteront à six mariages très différents, donnant aux téléspectateurs un aperçu hilarant et révélateur de la façon dont les Britanniques célèbrent leur grand jour.

Quand est la table des célibataires sur ITVBe ?

L’émission est diffusée tous les mardis soirs à 21h sur ITVBe.

En savoir plus sur le soleil score! Le footballeur John Fashanu confirmé comme deuxième étoile de Dancing On Ice CHAUD COMME L’ENFER Les gens disent que ma tenue est inappropriée pour un enterrement

La série dure six épisodes, le dernier étant diffusé le 1er novembre 2022.

Vous pouvez rattraper tous les épisodes manqués sur le hub ITV dès maintenant.