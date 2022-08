Le casting de “Send Help” d’ALLBLK célèbre avant la première d’aujourd’hui

ALLBLK, le service de streaming populaire pour la télévision noire, a organisé une projection sur le tapis rouge et une réception sur le toit pour leur nouvelle série dramatique à venir, “Envoyer de l’aide” c’est en streaming

AUJOURD’HUI, Jeudi 11 août.

Les acteurs et l’équipe de la série de comédie noire sur le passage à l’âge adulte se sont rendus à Beverly Hills à Londres West Hollywood pour célébrer le spectacle créé par l’acteur Jean Elie (Insecure, Colin in Black & White) et l’écrivain Mike Gauyo (Insecure, Ginny & Géorgie).

Les talents présents pour célébrer la nouvelle série dramatique comprenaient (bien sûr) Jean Elie et Mike Gauyo…

qui a foulé le tapis en costume et en pied aux côtés du directeur général d’ALLBLK, Brett Dismuke, et de l’actrice Karen Obilom (Games People Play).

Parmi les autres participants figuraient Javicia Leslie (Batwoman) Karina Bonnefil (Snowfall, David Makes Mann), Macc Plaise (Luke Cage), Amin Joseph (Snow Fall), Catfish Jean (To Leslie), Courtney Taylor (Insecure) nouveau visage Ana Bowen et producteur Kelsey Burruss.

Plus tard, lors d’une réception de luxe sur le toit….

le groupe a accueilli d’autres invités célèbres dont Kendrick Sampson…

Estelle, Nicole Murphy et Andrea Lewis.

Comme indiqué précédemment, la série d’une demi-heure suit Fritz Jean-Baptiste (Jean Elie), un acteur haïtien américain de première génération qui est au sommet du monde, depuis qu’il a décroché un rôle principal dans l’émission télévisée à succès fictive, This Can’t Be Us … tout en étant le seul système de soutien pour sa famille haïtienne incroyablement exigeante, sous le choc d’une récente tragédie. Fritz tire sur tous les cylindres, jusqu’à ce qu’il reçoive un appel fatidique lui annonçant l’annulation de ses émissions.

Un communiqué de presse ajoute que, alors que Fritz lutte pour vaincre ses sentiments de syndrome de l’imposteur, la communauté hollywoodienne et sa famille exigeante, il s’appuie sur ses amis et confidents les plus proches… Patrick Cantave (Catfish Jean, Survivor’s Remorse), Nicole Cooper (Courtney Taylor, Insecure) et Sebastian “Simp” Gauyo (Amin Joseph, Snowfall), dont la présence sert de guide à Fritz, l’aidant à naviguer dans les scénarios difficiles et souvent comiques de sa vie.

Désormais au chômage, Fritz pourra-t-il maintenir sa famille à flot, tout en luttant pour surmonter les défis de, une fois de plus, « réussir » à Hollywood ? Le casting supplémentaire comprend Karina Bonnefil (Snowfall, David Makes Mann) et Kimiko Singer (Emily the Criminal), et un nouveau visage, Ana Bowen.

Allez-VOUS regarder “Envoyer de l’aide” d’ALLBLK ???