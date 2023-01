Le casting de Rig : qui joue dans le drame d’Amazon Prime ?

LE nouveau thriller surnaturel se déroule sur une plate-forme pétrolière, sans aucun moyen d’entrer ou de sortir au milieu de la mer du Nord.

L’émission Amazon Original a été entièrement tournée en Écosse et compte un casting de talents écossais incroyables. Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est dans le casting de Le Rig ?

Iain Glen

La Méga Agence

Iain Glen est un acteur écossais surtout connu pour son rôle dans Game of Thrones et la franchise de films Resident Evil[/caption]

À la tête du casting se trouve Iain Glen. Il joue Magnus qui dirige la plate-forme, essayant d’empêcher le chaos d’éclater alors que la catastrophe arrive.

L’acteur écossais est surtout connu pour son rôle de Ser Jorah Mormont dans la série télévisée fantastique Game of Thrones de HBO.

Il est également connu pour son rôle de Dr Alexander dans trois films Resident Evil.

Martin Compton

La Méga Agence

Martin Compston est un acteur écossais qui a joué de grands rôles dans de grands drames télévisés[/caption]

Martin Compston joue le rôle du Rig Worker Fulmer qui sera pris au milieu de la crise.

L’acteur écossais est surtout connu pour Line of Duty, mais a également joué dans Victoria, Vigil, Traces, Our House et Mayflies d’ITV.

Émilie Hampshire

La Méga Agence

L’actrice née au Canada Emily Hampshire apparaîtra également dans The Rig[/caption]

Emily Hampshire dépeint Rose, qui est un représentant de la compagnie pétrolière Pictor.

La star canadienne est surtout connue pour ses rôles principaux dans 12 Monkeys de 2015 à 2018 et comme Stevie Budd dans Schitt’s Creek de 2015 à 2020.

Sandale Rochenda

La Méga Agence

L’actrice britannique Rochelle Sandall qui a joué dans Criminal UK, Small Axe et Doctor Who jouera Cat in The Rig[/caption]

Rochelle Sandall joue Cat dans The Rig.

C’est une actrice britannique bien connue pour son rôle de détective Vanessa Warren dans Criminal UK depuis 2019.

Elle a joué dans Small Axe (2020) avec Letitia Wright et John Boyega.

Elle est également apparue dans Line of Duty en tant que membre d’un gang criminel et a joué Azure dans la 13e série de Doctor Who.

Qui d’autre est dans le casting ?

Il y a beaucoup plus de visages familiers dans la série, notamment

Calvin Demba comme Baz

Molly Vevers comme Heather

Abraham Popoola comme Pâques

Richard Pepple comme Dunlin

Owen Teale comme Hutton

Stuart McQuarrie comme Murchison

Cameron Fulton comme Garrow

Nikhil Parmar comme Harish

Emun Elliott comme Leck

Mark Bonnar comme Alwyn

Comment puis-je regarder The Rig ?

La première saison complète de The Rig est sortie le 6 janvier 2023.

Vous pouvez le regarder gratuitement sur Amazon Prime Video avec votre abonnement principal.