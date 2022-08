Le casting de “Rap Sh! t” d’Issa Rae organise une célébration de la bande originale

Les vedettes d’Issa Rae Merde de rap! se sont récemment réunis à Los Angeles pour une fête célébrant la sortie de la bande originale de la série et l’équipe semblait prête à “séduire et comploter” avec leurs looks respectifs.

Comme indiqué précédemment Merde de rap! a été créé le 21 juillet sur HBO Max et suit la relation d’anciens camarades de lycée qui se réunissent des années plus tard, forment un groupe de rap et poursuivent leurs rêves de célébrité hip-hop. Les rappeurs sont interprétés par Garde le! animatrice de podcast et comédienne Aida Osman et Amour et hip-hop : Miami membre de la distribution / rappeur KaMillion.

La série co-vedette également Jonnica Booth de Club des mauvaises filles célébrité…

et Daniel Augustin qui est surtout connu pour son rôle de Ian dans Comment j’ai rencontré votre mère.

Le casting se réunit pour une balade hilarante qui est un favori instantané du public et des critiques évalués à 100% sur Rotten Tomatoes.

Bien qu’Aida Osman travaillait déjà comme scénariste dans la série, après n’avoir pas été rappelée après avoir auditionné pour la série, elle a décidé de mettre l’expérience par écrit.

“Quand le pilote est arrivé et que je l’ai lu, je me suis dit : ‘Oh, je dois en faire partie. Je dois écrire dessus. Ce n’est même pas une question. elle a dit à Shadow & Act. “J’étais terrifié… nous avons écrit comme un mois de télévision, et j’avais fait une audition, mais ils ne m’ont pas récupéré. “Alors j’étais comme, ‘Laissez-moi juste m’asseoir dans la salle de l’écrivain et donnez à Shawna toutes mes histoires et laissez ce personnage devenir à peu près moi’, parce que j’allais toujours être un bon écrivain dans la salle de l’écrivain. Et puis j’ai reçu un rappel, et c’était une lecture de chimie [with KaMillion] et nous avons lu des lignes ensemble et c’était comme magique, honnêtement. Tout de suite, ça m’a semblé juste. »

Étaient présents à la soirée Rap Sh!t le créateur de l’émission Issa Rae, ainsi que l’actrice Kat Cunning, dont le personnage Reina Reign, a certainement fait parler les gens dans le cadre du génie d’Issa Merde de rap! sortir.

Les vidéos virales présentaient Cunning en plein “rapface” faisant rebondir ses fesses dans des cornrows blonds pendant qu’elle frappait.

Comme Aida Osman, KaMillion a également parlé avec Ombre et acte et a abandonné la télé-réalité pour se faire un nom dans la série.

“Je pense que ce qui va les surprendre [the viewers] est juste ma capacité à vraiment puiser dans ce monde d’acteur. Venant d’une télé-réalité, quand je l’ai fait Amour et hip-hop – quand tu vois les filles sur Amour et hip-hop, vous espérez qu’ils continuent à faire quelque chose de plus grand que de continuer à venir toute la saison après saison. Donc je pense que c’est la motivation. J’ai vraiment dû me discipliner pour devenir une vraie actrice. Une fois que j’ai eu le rôle, je me suis dit : ‘OK fille, tu n’as pas le choix’. Nous devons commencer à filmer tout de suite. Faire ensemble.'”

La fête, à laquelle ont assisté des célébrités et des influenceurs comme la comédienne Jessie Woo qui anime le podcast d’après-spectacle “Chat Sh! t” avec Zack Campbell [below]et le rappeur GuapDad 3000, ont célébré la bande originale de Rap Sh! première saison.

“Vous pouvez vraiment l’écouter, ce n’est pas de la musique télévisée… ce n’est pas comme Filles guépard. Et je n’essaie pas d’être drôle », a plaisanté KaMillion.

Es-tu en train de regarder Merde de rap!? La finale est diffusée jeudi à 21 h HE sur HBO Max.

Voir plus de photos de la grande fête ci-dessous.