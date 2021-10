Le casting de « My Big Fat Greek Wedding » se réunit et rend hommage à la star décédée Michael Constantine

Le casting de « Mon grand mariage grec « , réunis jeudi pour honorer l’un des leurs.

Michael Constantine, l’acteur lauréat d’un Emmy de « Chambre 222 » qui a également joué le père amoureux de Windex de la comédie romantique sur une grande famille grecque, est décédé le 31 août. Il avait 94 ans.

L’actrice et co-scénariste de la franchise, Nia Vardalos, a partagé une photo des stars de la distribution réunies afin de rendre un véritable hommage à leur défunte co-star.

« Les amis dans la vraie vie sont la raison pour laquelle nos films sont si amusants à faire. Cousin Nikki @gia.carides & frère Nick @louismandylorofficial & maman, @lainie_kazan réunis pour honorer la mémoire de Michael Constantine, qu’il repose en paix », peut-on lire dans le message de Vardalos.

L’écrivain a ensuite partagé des nouvelles passionnantes pour les fans du film et de sa suite.

« Il m’avait dit qu’il ne pourrait pas se joindre à nous pour le troisième film et son souhait était que nous continuions. J’ai écrit le scénario pour refléter la décision de Michael et je chérirai toujours ses derniers messages, en espérant que nous tournions bientôt . Les différentes variantes ont rendu les indies difficiles, mais nous avons bon espoir. S’il vous plaît, arrêtez d’appeler ma mère pour lui demander si vous pouvez y participer et s’il vous plaît, ne me dites pas vos idées, le script est terminé « , poursuit son message.

Vardalos a ajouté: « (Et non Toula et Ian ne sont pas des grands-parents!) Tu nous manques Michael, merci d’avoir donné vie à mes mots avec tant de passion et de précision, tu seras toujours avec nous. »

Une photo montrait Vardalos, Carides, Mandylor et Kazan avec leurs bras l’un autour de l’autre alors qu’ils étaient assis autour d’une table de restaurant.

Le mois dernier, un représentant de Constantine a confirmé à Fox News que sa famille avait annoncé sa mort au point de vente local de sa lecture, Penn. ville natale, le Aigle de lecture . Dans l’annonce, la famille a déclaré qu’il était décédé paisiblement de causes naturelles entouré de sa famille proche, dont ses sœurs. Il luttait contre une maladie non divulguée depuis plusieurs années, a révélé son beau-frère, Michael Gordon.

Constantine a commencé sa carrière sur scène à New York dans les années 1950 avant de passer à la télévision, pour finalement décrocher le rôle qui l’a mis sur la carte en tant que principal Seymour Kaufman dans la « Room 222 » de Walt Whitman High On ABC à Los Angeles. Le rôle a valu à Constantine un Prix ​​Emmy pour le meilleur acteur de soutien dans une comédie en 1970 avant que la série ne termine ses cinq saisons en 1974.

La plus récente revendication de popularité de Constantine était Gus Portokalos dans « My Big Fat Greek Wedding ». Né d’immigrants grecs lui-même, le rôle d’un père de famille grec excentrique n’était pas exagéré pour l’acteur accompli. L’acteur a déclaré dans une interview en 2016 qu’il craignait que le script ne soit pas authentique par rapport à l’expérience gréco-américaine réelle.

« J’ai dû auditionner pour le rôle », se souvient-il à l’époque. « Avant ça, j’ai demandé à lire le script, parce que j’étais très méfiant. Je ne connaissais pas Nia à l’époque [she also penned the screenplay], et j’étais inquiet à l’idée que quelqu’un écrive quelque chose en grec. Est-ce que ça allait être une bêtise ou était-ce quelque chose de quelqu’un qui connaît vraiment les Grecs ? Alors j’ai lu le script et j’ai dit : ‘Oui, cette personne connaît manifestement les Grecs.' »

Constantine a repris son rôle dans la sitcom de courte durée de 2003 « My Big Fat Greek Life » et la suite du film de 2016 « My Big Fat Greek Wedding 2 ».