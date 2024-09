Le casting de « Melrose Place » dévoile le prochain reboot

Le casting de Melrose Placequi s’est réuni pour la première fois depuis des années, a évoqué le statut du prochain renouveau de la série lors d’un panel à la ’90s Con Florida, qui s’est tenue à Daytona Beach le 14 septembre.

« Tout le monde a accepté de le faire », a déclaré la star Daphne Zuniga, via Personnes« Laura et moi avons travaillé sur ce projet depuis un petit moment. C’est en cours de discussion. Les responsables des affaires commerciales, les avocats et tous ces types de personnes en parlent et ils veulent vraiment le faire. »

Rejointe par ses collègues de casting Heather Locklear, Josie Bissett, Brooke Langton, Laura Leighton et Grant Show, Zuniga a ajouté qu’ils attendaient que les négociations aboutissent. Sa collègue, Leighton, a ajouté qu’il y avait « de nombreux éléments en mouvement ».

« Les étoiles doivent s’aligner, mais nous le voulons autant que les fans le veulent », a-t-elle déclaré.

En avril, Deadline a annoncé en exclusivité qu’une reprise était en préparation pour le feuilleton des années 1990 qui se déroule dans un complexe résidentiel de West Hollywood. À l’époque, Locklear, Leighton et Zuniga étaient censés jouer dans le film, et le projet a été annoncé comme étant en cours de développement aux studios CBS, en cours de vente aux chaînes et aux streamers, y compris la maison de production de la série originale Fox.

Créée par Darren Star, la suite – issue de Insatiable La série, dont la créatrice Lauren Gussis, reprendrait l’intrigue des années plus tard, suite au décès de l’un des anciens résidents de Melrose Place. Alors que les personnages se rassemblent pour faire leur deuil, les tensions provoquées par les retrouvailles font remonter à la surface de vieilles blessures, des romances, des ressentiments et des secrets. La synopsis décrit un « drame chaotique qui rappelle le passé, mais avec une perspective beaucoup plus moderne ».

Un spin-off de Beverly Hills, 90210, Melrose Placequi a duré sept saisons de 1992 à 1999, a été produit par Spelling Television, la société d’Aaron Spelling, pour Fox. Le feuilleton suivait la vie mélodramatique d’un groupe de jeunes d’une vingtaine d’années partageant un complexe d’appartements sur Melrose Place à Los Angeles.

Bien qu’un renouveau de courte durée de CBS Studios/CW ait vu le jour en 2009, suite à l’arrivée d’un nouveau groupe vivant à Melrose Place, Leighton a déclaré que le redémarrage s’inspirerait de la série mère.

« L’idée, c’est de savoir ce qui arrivera à ces gens 30 ans plus tard », a-t-elle expliqué. « Il y a toutes ces histoires de fans, toutes ces grandes conspirations et ce sont des idées merveilleusement créatives, un exemple de l’intérêt que tout le monde porte à leur avenir. Nous étions un groupe de personnes très facile à vivre. Nous nous aimions à l’époque. Nous ne pouvons pas imaginer une meilleure idée que de nous réunir et de raconter bientôt une nouvelle histoire. »