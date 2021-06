Le casting de Love Island 2021 révélé – de la folle de sexe Shannon Singh au premier insulaire handicapé Hugo Hammond

LOVE Island est de retour (enfin !) et nous pouvons maintenant dévoiler le line-up complet pour livrer tout le drame dans la villa cet été.

Il y a une serveuse de Nando, un ancien mannequin glamour qui aime faire l’amour huit fois par jour – et un gars désespéré de se débrouiller avec Billie Faiers.

12 Love Island regorge d’un nouveau line-up brillant dans une semaine

Il y a aussi le tout premier candidat handicapé de l’émission et même un footballeur (bien que vous ne reconnaissiez peut-être pas le club).

Ici, nous révélons les stars sur lesquelles nous sommes tous prêts à être collés lorsque Love Island revient le lundi 28 juin.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

LES FILLES

12 L’ancienne mannequin glamour et fêtarde Shannon veut trouver l’amour Crédit : ITV

Shannon Singh

Mannequin, 22 ans, de Fife

L’ancienne star de Only Fans, Shannon Singh, n’a peut-être pas beaucoup de temps pour les tâches sur Love Island, car elle aime faire l’amour huit fois par jour.

Parlant de son ancien travail, elle a déclaré: « J’étais mannequin glamour quand j’avais 18/19. J’adorais ces jours, je n’ai pas à avoir honte, c’était mes jours de gloire.

« Je suis une fêtarde, j’adore sortir, je suis très sociable. Pour moi, c’est assez difficile de trouver des personnes authentiques et qui recherchent ce que vous cherchez. »

Parlant de l’homme de ses rêves, Shannon a ajouté: « Évidemment, ils doivent être beaux, mais s’il est beau mais que c’est comme parler à un mur de briques et que je préfère regarder la peinture sécher, ça ne va pas être génial. »

12 Liberty Poole dit qu’elle veut un mâle alpha – mais pas un « joueur » Crédit : ITV

Liberty Poole

Serveuse et étudiante en marketing, 21 ans, de Birmingham

Love Island’s Liberty, qui travaille chez Nando, a déclaré que les gens avaient essayé de la romancer juste pour obtenir une remise sur le poulet.

Parlant des Nandos lotharios qui ont tenté leur chance avec la sauce péri-péri, elle a déclaré: « J’ai eu quelques choses qui se sont produites au travail.

« On m’a donné une serviette en forme de rose qui était mignonne, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à travailler là-bas et qu’on m’a ensuite proposé de le faire. »

Liberty a ajouté: « J’aime les hommes grands, dominants, confiants, effrontés et effrontés. Mais évidemment, cela est toujours généralement combiné avec les types de joueurs, c’est là que je me trompe.

« J’essaie de changer mes habitudes et d’opter pour un gars plus gentil qui va me traiter correctement. »

12 Sharon Gaffka dit qu’elle est une intellectuelle – et veut un homme qui peut l’égaler Crédit : ITV

Sharon Gaffka

Fonctionnaire, 25 ans, originaire d’Oxford

Le travail de Sharon a consisté à livrer le Brexit et à lutter contre le coronavirus pour le gouvernement – ​​donc le rythme effréné de Love Island sera probablement une pause relaxante.

Elle a déclaré: « Cela a été une blague courante entre mon groupe d’amitié pendant un certain temps que je devrais postuler, probablement parce que je suis la plus scandaleuse du groupe.

« Mais aussi à cause du Covid et du confinement, je suis le seul célibataire de mon groupe d’amitié.

« Ils sont soit mariés, soit prévoient de se marier. Je ne veux plus être le seul dans la discussion de groupe à être célibataire ! »

12 Le blogueur a déclaré: « La vie est une fête – je ne suis pas la mère du groupe » Crédit : ITV

Kaz Kamwi

Blogueuse mode, 26 ans, d’Essex

Ne vous tournez pas vers la fêtarde Kaz s’il y a une crise à gérer – car elle insiste sur le fait qu’elle ne sera pas la responsable de la villa.

Elle a expliqué : « La vie est une fête – je ne suis pas la maman du groupe, mes amis ne me regardent pas pour s’occuper d’eux ! »

Kaz a ajouté: « J’aime rencontrer de nouvelles personnes, je suis prêt à être dans une relation. Pourquoi ne pas être dans un endroit où les gens recherchent les mêmes choses que moi? »

12 La patronne du marketing, Chloé, a déclaré qu’elle en avait marre des « situations » Crédit : ITV

Chloé Terrier

Responsable marketing services financiers, 25 ans, de Bicester

Chloé, une fille de l’Oxfordshire « pétillante », dit qu’elle a rejoint Love Island parce qu’elle a été dans des « situations » horribles.

Mais malgré une histoire de relations non engagées, elle sait exactement ce qu’elle veut de son gars de Love Island.

Elle a expliqué: « J’aime une bonne construction. Je vais au gymnase. Je veux quelqu’un qui soit drôle. Vraiment drôle et attentionné et qui fera de jolies petites choses pour vous.

« Et puis évidemment quelqu’un sur qui vous pouvez compter pour ne pas vous abandonner. »

12 L’agent immobilier Faye a promis d’apporter une ambiance Selling Sunset à la villa Crédit : INSTAGRAM/FAYE HIVER

Faye Hiver

Responsable des locations, 26 ans de Devon

L’agent immobilier Faye dit qu’elle est aimée par les maris – et commandée à l’extérieur par les épouses pendant qu’elle fait des visites.

Elle a déclaré: « J’essaie de faire en sorte qu’il vende le coucher du soleil autant que possible. Je suis définitivement là dans les mini-robes, les seins dehors, les fesses dehors, et vous pouvez voir les femmes dire à leur mari: » Vous restez dehors ‘. C’est tellement amusant. »

Parlant de l’expérience de Love Island, elle a déclaré: « Je suis ouverte à tout. L’opportunité s’est présentée alors pourquoi ne le ferais-je pas?

« J’adorerais rencontrer quelqu’un, quelle meilleure façon de rencontrer quelqu’un qu’au soleil – incroyable. »

Lisez toutes les dernières nouvelles de la villa

LES GARÇONS

12 Brad de Love Island vise à gagner de l’argent – en faisant très peu Crédit : ITV

Brad McClelland

Ouvrier, 26 ans, de Northumberland

L’incroyablement déchiré Brad ici consiste à gagner autant d’argent que possible avec le moins d’effort possible.

Mec, tu es au bon endroit !

Il a déclaré: « J’essaie de gagner autant d’argent que possible en faisant le moins possible. Ils diraient probablement – pas paresseux, car je suis énergique – j’essaie juste de m’en tirer sans rien faire. »

Ses normes sont également très élevées, énumérant ses femmes idéales comme Sommer Ray d’Instagram, Zara McDermott ou Megan Fox.

12 Aaron dit qu’il a rencontré des gens célèbres mais « à moins que tu ne sois Beyoncé, ça ne m’intéresse pas » Crédit : Rex

Aaron François

Hôte d’événements de luxe, 24 ans, de Londres

Aaron, le bavard, a rencontré toutes sortes de personnes célèbres lors d’événements de travail, y compris deux mariages royaux – mais il a dit qu’il n’était pas intéressé.

Le Londonien a déclaré: « Ouais, Eugénie et Béatrice ont passé l’été. J’ai animé et discuté. C’était agréable et intime.

« Tout le monde est cool. Dans mon travail, vous rencontrez beaucoup de gens célèbres… à moins que vous ne soyez Beyoncé, je ne suis pas vraiment intéressé. »

Aaron a ajouté: « Je suis célibataire depuis environ six ou sept mois et le monde des rencontres en ce moment est un peu décalé. Tout le monde porte des masques. Vous ne pouvez vraiment voir personne, ce qui rend les rencontres beaucoup plus difficiles. Je préfère les relations que de sortir ensemble. »

12 Le garçon de Somerset a déclaré que sa femme idéale était la star de Towie, Billie Faiers Crédit : Rex

Jake Cornouailles

Ingénieur en eau, 24 ans, de Weston-super-Mare

Jake se précipite sur Love Island à la suite d’une relation de sept ans qui s’est effondrée lorsque le verrouillage a frappé.

Cependant, le genre de femme qu’il recherche est une maman Towie de 31 ans, avec qui il a déjà essayé de discuter.

Il a expliqué: « Ma femme idéale est Billie Faiers. C’est la femme de mes rêves. Je pense que pour rire une fois avec les garçons, je lui ai envoyé un message.

« Je ne me souviens pas du message que je lui ai envoyé. C’est une femme, elle est juste luxuriante. »

12 Le footballeur Toby joue pour l’équipe de l’Isthmian League Hashtag United Crédit : Rex

Toby Aromolaran

Footballeur semi-pro, 22 ans, originaire d’Essex

Toby est – comme le champion de l’année dernière Finn Tapp – un footballeur, je pensais que vous ne connaissiez peut-être pas l’équipe.

Il a expliqué: « Je joue au football depuis que j’ai environ six ans, mais c’est vraiment devenu un nouveau jour l’année dernière depuis que j’ai rejoint une équipe appelée Hashtag United.

« Ils sont très axés sur les médias sociaux. Tout est sur YouTube, Instagram et Twitter. Jouer avec eux m’a vraiment fait retomber amoureux du jeu. »

12 La star du cricket Hugo Hammond est né avec un pied bot Crédit : ITV

Hugo Hammond

Professeur d’éducation physique, 24 ans, du Hampshire

Le joueur de cricket anglais Hugo est le premier insulaire handicapé de l’émission, étant né avec un pied bot.

Il a déclaré: « J’ai eu beaucoup d’opérations quand j’étais enfant. Vous ne pouvez vraiment dire quand je marche pieds nus. J’ai un talon d’Achille très court. Je marche légèrement sur la pointe des pieds. »

Hugo a poursuivi : « Je suis célibataire depuis un certain temps maintenant. Avec le climat actuel, il a été très difficile de recommencer à sortir ensemble. J’y ai vu une opportunité de passer un été formidable et de m’amuser à nouveau. »

Love Island commence à 21h le lundi 28 juin sur ITV2 et ITV Hub. Les épisodes sont disponibles le lendemain matin sur BritBox