Le réalisateur de « The Continental: From the World of John Wick » a défendu le choix de Mel Gibson dans la série télévisée préquelle, affirmant que « les questions de vie personnelle » ne le concernaient pas.

Albert Hughes, qui a réalisé deux des trois épisodes à venir, a choisi Gibson selon le processus « habituel ».

« Je jette [Gibson] basé sur son travail passé avec lequel j’ai grandi », a déclaré Hughes au New York Post. « Et je pense qu’il correspondait parfaitement au rôle. Je pense qu’une fois que les fans l’auront vu, ils comprendront pourquoi. Les affaires personnelles, ce n’est pas mon affaire d’en parler. »

Il a choisi Gibson pour jouer le rôle de Cormac, qui gère le New York Continental dans la série, dont la première sera vendredi.

Le casting de Gibson a reçu des réactions négatives réseaux sociaux.

« John Wick sans Keanu (et avec Mel Gibson) n’est pas du tout John Wick », a écrit un utilisateur de X, anciennement Twitter.

Un autre a ajouté : « Je suis tellement en colère contre ça parce que je voulais regarder Katie McGrath (et j’aime les films de John Wick), mais je ne supporte plus jamais de regarder Mel Gibson. »

« Déchiré honnêtement », a écrit un utilisateur. « J’adore la franchise John Wick mais méprise et déteste Mel Gibson. »

« C’était l’habitude [casting] processus », a expliqué Hughes à TVLine. « À Hollywood, il s’agit toujours de cinq noms pour un rôle, puis vous voyez systématiquement qui est disponible, dont les gens répondent. …

« Les questions de vie personnelle, ce n’est pas mon domaine d’intervention. »

Chad Stahelski, qui a réalisé la franchise cinématographique « John Wick », est le producteur exécutif de la série.

« J’ai toujours été fan des films ‘John Wick’, et quoi [Stahelski] et [star Keanu Reeves] l’a fait », a déclaré Hughes au New York Post.

« J’ai dit : « Mec, on dirait qu’ils s’amusent. Je veux m’amuser. Tu ne veux pas que quelqu’un imite Keanu Reeves et Chad Stahelski. Tu as déjà ça, et c’est merveilleusement bien fait. » [The show is] dans le même monde, mais sur une route différente. »

Gibson a été largement exclu d’Hollywood après une arrestation pour conduite en état d’ébriété en 2006, au cours de laquelle le réalisateur de « Passion du Christ » a lancé un discours antisémite. En 2010, des enregistrements de Gibson criant le mot N et d’autres remarques racistes à l’encontre de sa petite amie de l’époque, Oksana Grigorieva, ont été divulgués.

L’acteur s’est ensuite excusé pour ses propos antisémites.

« Il n’y a aucune excuse, et il ne devrait y avoir aucune tolérance, pour quiconque pense ou exprime une quelconque remarque antisémite », avait déclaré Gibson à l’époque dans un communiqué obtenu par le New York Times.

« Je tiens à m’excuser spécifiquement auprès de tous les membres de la communauté juive pour les paroles au vitriol et nuisibles que j’ai prononcées à un agent des forces de l’ordre la nuit où j’ai été arrêté pour conduite en état d’ébriété », poursuit le communiqué. « Je suis une personne publique, et quand je dis quelque chose, qu’il soit articulé et réfléchi, ou laissé échapper dans un moment de folie, mes paroles ont du poids sur la scène publique. »