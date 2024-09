Le casting de la saison 7 de « Black Mirror » dévoilé pour 2025

Le Miroir noir Le casting de la saison 7 est sorti — et non seulement il est rempli de stars, mais il comprend également d’anciennes stars de la série Netflix.

Voici la liste des acteurs principaux de la saison (par ordre alphabétique) :

Awkwafina (Cagnotte), Milanka Brooks (Maman et moi ne parlons plus), Pierre Capaldi (Casier judiciaire), Emma Corrin (Deadpool et Wolverine), Patsy Ferran (Brandon), Paul Giamatti (Les survivants), Lewis Gribben (Blade Runner 2099), Osy Ikhile (Citadelle), Rashida Jones (Ensoleillé), Sienne Kelly (Journée des dominos), Billy Magnussen (Relais), Rosy McEwen (Jean bleu), Cristin Milioti (Le Pingouin), Chris O’Dowd (Demoiselles d’honneur), Issa Rae (Barbie), Paul G. Raymond (Histoires horribles), Tracee Ellis Ross (Noirâtre), Jimmi Simpson (Westworld) et Harriet Walter (Succession).

L’annonce du casting a été publiée jeudi, ainsi que un actif cryptique sur X faisant référence à Tuckersoft, un œuf de Pâques pour les téléspectateurs familiers avec l’entreprise dans certains épisodes de l’anthologie Netflix.

Milioti, Magnussen, Simpson, Brooks et Ikhile seront de retour pour la suite de leur épopée spatiale de la saison 4, la série primée aux Emmy Awards « USS Callister » épisode — qui marque la première fois que le créateur Charlie Brooker a fait un vrai Miroir noir Et Jones, qui a écrit le sketch « Nosedive » de la saison 3, qui s’attaque aux réseaux sociaux, sera désormais de retour devant la caméra.

Les informations complémentaires sur les épisodes et les personnages spécifiques sont confidentielles, comme on pouvait s’y attendre de la part de cette série dystopique toujours secrète. La saison 7 est actuellement en tournage et reviendra sur Netflix en 2025 avec six épisodes.

Voici le synopsis : « La série d’anthologie sombre et satirique de Charlie Brooker reviendra en 2025 avec six nouveaux épisodes, dont une suite de l’aventure de science-fiction USS Callister. »

L’idée de la suite très attendue de « USS Callister » couvait depuis longtemps, a récemment expliqué Brooker à Le Hollywood Reporter« Et c’est en partie à cause de la façon dont ça se termine », a-t-il déclaré. « Le premier se termine comme si on pouvait continuer l’histoire et suivre où ils vont maintenant. … Il y a eu plusieurs itérations, différentes versions que nous voulions faire et dont nous avons discuté de temps en temps pendant plusieurs années. Mais il y a beaucoup de calendriers à régler, et puis la pandémie s’est mise en travers de notre chemin. C’était quelque chose qui semblait ne pas se produire, et j’étais donc ravi quand c’est arrivé. »

À l’époque, aucun casting n’avait été confirmé. Mais Brooker a déclaré : « Nous continuons l’histoire là où nous l’avons laissée. Et il y a aussi de nouveaux personnages. Il y a de nouvelles choses à faire par rapport à là où ils se trouvent maintenant par rapport à là où ils étaient auparavant. »

Produit par Broke & Bones, Miroir noir La saison 7 est créée par le scénariste Brooker, et produite par Brooker avec Jessica Rhoades et Annabel Jones. La série est sous licence de Banijay Rights.