Le casting de la saison 33 de « Dancing With the Stars » annoncé

« Dancing With the Stars » est de retour, et selon la liste de cette saison, tous les personnages réguliers sont présents.

La série de télé-réalité 18 fois récompensée aux Emmy Awards annoncé Mercredi matin, de nouveaux talents célèbres se disputent le trophée du Mirrorball de la saison 33. Mais si les noms sont nouveaux, les archétypes de casting qu’ils représentent ne le sont pas.

Dans le rôle de la star de télé-réalité scandalisée, tenu jusqu’à présent par Ariana Madix (saison 32), on retrouve Phaedra Parks, qui a récemment rejoint « The Real Housewives of Atlanta » après une pause de six ans. Parks a été renvoyée de l’émission Bravo en 2009 après avoir avoué avoir lancé une rumeur de viol impliquant d’autres membres de la distribution.

Reginald VelJohnson, de la série télévisée des années 90 « Family Matters », est l’ancien acteur préféré des sitcoms de la saison, un titre précédemment détenu par la star de « How I Met Your Mother » Alyson Hannigan et, avant elle, par Florence Henderson de « The Brady Bunch » et son fils Barry Williams. Anna Delvey (Sorokin), la « fausse héritière » qui a escroqué l’élite sociale de New York, est l’acteur qui fait la une des journaux. (Les autres personnalités notables de cette catégorie sont Bristol Palin, Kate Gosselin et Schapelle Corby, qui a passé neuf ans dans une prison indonésienne pour trafic de drogue.)

En ce qui concerne les personnalités sportives de premier plan de l’émission, cette saison en compte quatre : le champion NBA Dwight Howard, l’ancien receveur de la NFL Danny Amendola et les olympiens Ilona Maher et Stephen Nedoroscik, mieux connus sous le nom de la star du rugby et le « Le gars du cheval d’arçons. »

Nedoroscik, qui le mois dernier a été le premier concurrent de la saison 33 à être annoncé, a remporté une médaille de bronze individuelle lors de la finale par équipes de gymnastique masculine à Paris et a également aidé son équipe à remporter le bronze – la première médaille individuelle de l’équipe américaine depuis 2016 et la première médaille par équipe en 16 ans.

« Je veux apporter un peu de cette gymnastique » à la compétition de danse, a-t-il déclaré à « Good Morning America » après l’annonce. « Peut-être un salto arrière ou un poirier. »

Les gymnastes olympiques Simone Biles et Suni Lee ont déjà participé à « DWTS » lors des saisons 24 et 30, respectivement.

Enfin, le créneau de l’émission sponsorisée par ABC sera partagé par Joey Graziadei, « Bachelor », et Jenn Tran, « Bachelorette », cette dernière ayant été sélectionnée quelques instants après la finale de sa saison, mardi soir, a-t-elle déclaré. Noushebdomadaire Mercredi. Charity Lawson de Bachelor Nation a concouru la saison dernière.

La douzaine de personnalités est complétée par Tori Spelling, une habituée de la série « Beverly Hills, 90210 », Eric Roberts (frère de Julia Roberts et père d’Emma Roberts), nommé aux Oscars, Brooks Nader, mannequin de maillots de bain pour Sports Illustrated et Chandler Kinney, la star de Disney Channel.

Julianne Hough et Alfonso Ribeiro reviennent en tant que co-animateurs, avec Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli et Derek Hough dans le jury, Personnes rapporté le mois dernier.

« Dancing With the Stars » sera diffusé en première le 17 septembre à 20 heures sur ABC et Disney+, avec une diffusion en streaming le lendemain sur Hulu.