Le casting de la saison 3 de Celebrity Big Brother révélé alors que les stars de Teddi Mellencamp de RHOBH et Erika Jayne sont en tournage avec Bravo

Le casting de Celebrity Big Brother a été officiellement annoncé et il semble que Teddi Mellencamp rejoindra le casting de la série après tout, malgré les rumeurs du contraire

La nouvelle survient après des semaines de rumeurs et de spéculations sur la participation de Teddi et Erika Jayne.

Le casting comprendra quelques grands noms et quelques icônes d’Hollywood.

Teddi ne sera pas le seul spectacle Bravo à rejoindre le casting de Celebrity Big Brother.

Elle sera rejointe par la star de Real Housewives of Atlanta, Cynthia Bailey.

Todd Bridges, de la renommée de Different Strokes, ainsi que Carson Kressley, Chris Kirpatrick de N * Sync, Chris Kattan, Todrick Hall et d’autres apparaîtront également.

CBS a publié mercredi le casting complet.

En plus de ceux déjà nommés, l’ex-femme de Travis Barker, Shanna Moakler, l’olympienne Mirai Nagasu, la championne de l’UFC Miesha Tate et Lamar Odom ont été choisies pour l’émission de téléréalité.





Julie Chen devrait revenir en tant qu’animatrice de l’émission.

Cette saison de Celebrity Big Brother sera diffusée en face des Jeux olympiques d’hiver de Pékin sur NBC.

Il devrait être diffusé sur CBS, les deux commençant le 4 février.

CASTING RUMEURS

Pendant des semaines, des rumeurs ont circulé sur qui pourrait apparaître dans la série.

Il a été largement rapporté plus tôt ce mois-ci que Teddi était « en pourparlers » pour rejoindre Celebrity Big Brother.

La nouvelle est venue après qu’elle a été licenciée en tant que membre du casting de Real Housewives of Beverly Hills en 2020.

Elle s’est occupée depuis son licenciement, en podcastant avec l’ancienne star de Housewives Tamra Judge sur Two Ts in a Pod.

Elle dirige également un programme de responsabilisation en matière de conditionnement physique appelé All In by Teddi.

En plus de ses entreprises commerciales, Teddi est maman de quatre enfants.

Elle figurait parmi de nombreuses autres rumeurs de stars majeures selon lesquelles elle se ferait tirer dessus à la maison Celebrity Big Brother.

Un autre grand nom lancé par la rumeur était Erika Jayne, qui est apparue sur RHOBH avec Teddi.

Scott Disick, Tiffany Pollard, Dennis Rodman, la star de Survivor Robert Mariano et Jax Taylor, ancien de Vanderpump Rules, figuraient également parmi les membres potentiels de la distribution.

Le casting officiel a été dévoilé mercredi.

Teddi était le seul membre de la distribution selon la rumeur réellement sélectionné.

RÈGLES BRAVOS

Il y a près d’une semaine, il a été signalé qu’Erika ne pouvait pas rejoindre ce casting en raison d’une règle établie par Bravo.

Erika, contrairement à Teddi, est toujours employée par le réseau.

Elle tourne la dernière saison de Real Housewives of Beverly Hills et ne peut pas prendre le concert, a déclaré une source au Sun.

Un initié a affirmé: « Il n’y a absolument aucune vérité à ce qu’Erika apparaisse sur Celebrity Big Brother. »

Andy Cohen a abordé le casting d’Erika dans un épisode d’Andy Cohen Live de SiriusXM.

Il a dit à l’époque: « Elle tourne les femmes au foyer de Beverly Hills en ce moment tout le monde, je déteste faire éclater votre bulle. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait faire les deux, Andy a expliqué: «Non. C’est une expérience de vie confinée, et elle tourne une autre émission.

Un initié a ajouté qu’il est rare que les stars actuelles de Housewives soient autorisées à participer à des émissions sur d’autres réseaux.

NBC possède Bravo, qui comprend toutes les franchises Housewives.

Celebrity Big Brother est diffusé sur CBS.

