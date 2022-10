Le casting de la saison 2 de Pact : Qui joue dans le drame de la BBC ?

THE Pact est de retour sur la BBC pour la saison 2, avec une toute nouvelle histoire captivante.

La série BBC One a été un tel succès en 2021 qu’elle est de retour pour plus avec un tout nouveau casting – à part une personne.

The Pact est de retour pour une deuxième série avec Rakie Ayola[/caption]

Qui joue dans Le Pacte ?

Rakie Ayola joue Christine

Il s’agit de la deuxième sortie de Rakie Ayola dans The Pact, après avoir joué un personnage totalement différent, un détective enquêtant sur la mort d’un directeur de brasserie, lors de la première saison.

Cette fois, elle tient le rôle principal de Christine, une assistante sociale qui a perdu un enfant.

Parlant d’être à nouveau sur The Pact, Rakie a déclaré à la BBC: «Je suis ravi de travailler à nouveau avec Little Door et BBC Wales à la tête de ce casting talentueux pour donner vie à l’histoire merveilleusement mystérieuse de Pete.

“En tant que producteur exécutif de cette série, il est extrêmement important pour moi de voir la richesse des opportunités que cette production offre à la fois aux talents établis et aux nouveaux venus dans l’industrie, derrière et devant la caméra.”

Loin de The Pact, elle est surtout connue pour avoir joué Hermione Granger dans le spectacle Harry Potter West End.

Les autres rôles à l’écran incluent Olivia Lennox dans la saison 5 des Shetland et Opal Folami dans Noughts + Crosses.

Jordan Wilks joue Connor

Le nouveau venu Jordan Wilkes joue Connor[/caption]

Connor est un étranger qui entre dans la vie de Christine et de sa famille et qui ressemble à Liam, le fils de Christine.

Parlant du rôle, l’acteur Jordan Wilks a déclaré à la BBC: “Parce que c’est ma première grande production télévisée, j’étais comme un cerf dans les phares.





“Mais il s’agissait juste de tout absorber et d’entendre la vision de Pete McTighe (l’écrivain de The Pact) de ce qu’il voulait pour les personnages et de la façon dont ils se sont tous mélangés, ce qui était inestimable à entendre de l’auteur de la série.”

Jordan est relativement nouveau sur la scène et The Pact est son rôle révolutionnaire.

Lloyd Everitt joue Will Rees

L’acteur Lloyd Everitt joue Will, le fils aîné de Christine[/caption]

Lloyd Everitt joue le fils aîné de Christine, Will, qui est un homme d’affaires avec une femme et un fils qui se présente comme ayant la vie parfaite.

Parlant du rôle, il a déclaré: «Ce que j’ai trouvé intéressant, c’est son fonctionnement interne.

“Pourquoi sommes-nous comme nous sommes dans n’importe quel domaine de la vie ? Qu’est-ce qui fait qu’une personne se comporte de cette façon et qu’une autre se comporte de cette façon ?

“Au fur et à mesure que je vieillis, que je gagne en expérience et en maturité, je peux voir que Will est un personnage brillant et complexe.”

L’acteur Lloyd est surtout connu pour avoir joué Jez dans Casualty.

Aaron Anthony joue

Aaron Anthony joue Jamie dans The Pact[/caption]

L’étoile montante Aaron Anthony joue Jamie, qui est le plus jeune enfant de Christine.

L’acteur Aaron est surtout connu pour avoir joué Ellis Chapman dans Emmerdale, mais il a également joué des rôles dans Behind Her Eyes, Midsomer Murders et Delicious.

Parlant de son rôle dans The Pact, il a déclaré: “Dès que j’ai lu cette description de lui, j’ai été vraiment excité par le rôle.

“C’est agréable de voir un personnage masculin sensible à l’écran.

“Il est au début de la vingtaine, alors il explore cela, et dans cette petite ville, il est un peu une licorne.”

Mali Ann Rees joue Megan Rees

Mali Ann Rees joue la fille de Christine, Megan Rees[/caption]

Dans The Pact, Megan est la fille de Christine qui va se marier avec son petit ami.

Parlant de jouer Megan, l’actrice Mali Ann Rees a déclaré: “Megan traverse définitivement la crise du quart de vie, à laquelle je peux m’identifier.

«Il y a une incertitude quant à ce que vous êtes censé faire exactement et où vous êtes censé être dans la vie.

“Megan essaie de lutter contre ces responsabilités, sans succès, mais au fur et à mesure qu’elle apprend à mieux se connaître, elle peut alors commencer à faire face à ces choses.”

L’actrice est également connue pour Hidden, Tourist Trap et Keeping Faith.

Le reste du casting comprend : le

Elizabeth Berrington comme Kate – Elle est surtout connue pour The Nevers et Stella

Jacob Ifan dans le rôle de Gethin – connu pour Bang et A Discovery of Witches.

Lisa Palfrey – connue pour Chloé et Line Of Duty.

Matthew Gravelle dans le rôle de DC Pritchard – connu pour Broadchurch et Keeping Faith.

Christian Patterson dans le rôle de Joe – connu pour Mr Selfridge et In My Skin.

Quand passe Le Pacte à la télé ?

La deuxième saison de The Pact démarre sur BBC One le 24 octobre 2022 à 21h.

La série se poursuit ensuite à cette heure les lundis soirs, le dernier épisode étant diffusé le 28 novembre 2022.

Les épisodes seront disponibles pour être regardés sous forme de coffret sur BBC iPlayer après le premier épisode.