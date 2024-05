Le casting de la saison 14 de Real Housewives of Beverly Hills dévoilé

Préparez-vous à briller comme un diamant. Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills L’annonce du casting de la saison 14 est officiellement là pour apporter un peu d’éclat à votre journée. C’est vrai : nous avons tous les détails sur qui revient et qui rejoint les détenteurs de diamants dans la nouvelle saison à venir de RHOBH.

Garcelle Beauvais, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Kyle Richards et Sutton Stracke seront tous de retour en tant que membres du casting de la saison 14 de RHOBH. Le groupe sera rejoint par le nouveau venu Bozoma Saint John. La sœur de Kyle, Kathy Hilton, revient en tant qu’amie avec la meilleure amie de Sutton, Jennifer Tilly.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la nouvelle saison !

Crystal Kung Minkoff et Annemarie Wiley confirment leur RHOBH sort avant la saison 14

En avril 2024, Crystal Kung Minkoff a confirmé sa sortie de RHOBH après trois saisons. Elle a évoqué l’expérience de partager sa vie avec ses fans dans une déclaration émouvante qu’elle a publiée sur Instagram.

« Je voulais juste partager la nouvelle que je ne reviendrai pas pour filmer la saison 14 de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. C’est très doux-amer. Jamais je n’aurais pensé qu’on m’aurait demandé de faire la série dans un million d’années, encore moins de la filmer pendant trois saisons. Chaque année, on me demandait de revenir, c’était une bénédiction. C’était un honneur », a-t-elle déclaré en partie, ajoutant : « Cela a été un chapitre tellement amusant. »

Elle a également taquiné son prochain chapitre : « Mais ce n’est pas un au revoir, c’est à bientôt. J’ai d’autres choses en cours que je partagerai bientôt avec vous et je pourrai toujours me connecter avec vous parce qu’à En fin de compte, cela a été mon plus grand cadeau du tournage de cette série, c’est de me connecter avec un si grand nombre d’entre vous avec vos belles histoires. »

Avant cela, en mars 2024, Annemarie Wiley a partagé qu’elle partait RHOBH après une saison au casting.

« Aux fans qui ont vu au-delà de ce qui a été décrit et qui ont vu le VRAI moi, merci beaucoup pour votre amour et votre soutien. Je souhaite bonne chance à toutes les dames pour la prochaine saison et merci Bravo pour cette opportunité », a-t-elle écrit sur Instagram en confirmant son départ de RHOBH. « En tant qu’athlète, les défis ne font que vous rendre plus fort et plus déterminé à prospérer ! Je suis enthousiasmé par les nouvelles opportunités à venir qui célèbrent la positivité, la vérité, l’authenticité et les valeurs avec lesquelles je m’aligne vraiment. Jusqu’à ce que nous nous revoyions ! Merci ! Annemarie .»

Vous pouvez revivre certaines des grandes révélations de la saison 13 de RHOBH en vérifiant Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills après le spectacle en haut de ce post.