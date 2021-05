Le casting de la poursuite de l’amour: Qui joue dans le drame de BBC One?

LES créateurs de Sherlock et Downton Abbey ont uni leurs forces pour nous apporter The Pursuit Of Love.

Le drame de la période de la BBC, basé sur le roman classique de Nancy Mitford, est une «histoire outrageusement drôle et honnête», selon la réalisatrice Emily Mortimer.

De quoi parle The Pursuit Of Love?

The Pursuit of Love est une comédie classique de l’entre-deux-guerres sur le fait de grandir et de tomber amoureux parmi la classe supérieure excentrique.

Se déroulant en Europe pendant les deux guerres mondiales, The Pursuit Of Love suit les cousines Linda Radlett et Fanny Logan alors qu’elles recherchent le mari idéal.

Linda tombe d’abord amoureuse d’un politicien conservateur étouffant, puis d’un communiste ardent, et enfin d’un duc français nommé Fabrice.

On ne sait pas encore dans quelle mesure le roman sera modifié dans la série.

Dans un Interview de la BBC, Emily Mortimer a déclaré à propos de la réalisation de l’émission: «J’ai toujours aimé Nancy Mitford, alors quand on m’a demandé d’adapter The Pursuit of Love, il était impossible de dire non.

«C’est une histoire outrageusement drôle et honnête, dont le personnage central – la sauvage et amoureuse Linda Radlett – se lit toujours comme un radical.

Qui fait partie du casting de The Pursuit of Love?

La poursuite de l’amour possède un casting étoilé, plein de visages familiers de la BBC.

Lily James

Lily James jouera le personnage principal, Linda Radlett – une jeune fille belle et excentrique à la recherche d’amour.

Lily n’est pas étrangère aux drames d’époque, ayant joué le rôle de Lady Rose MacClare dans Downton Abbey.

Elle est apparue dans Cendrillon (2015), Baby Driver (2017), Darkest Hour (2017), Mamma Mia! Here We Go Again (2018) et Hier (2019).

Andrew Scott

Andrew Scott prend une pause dans le rôle du prêtre hunky dans Fleabag de la BBC pour jouer Lord Merlin.

Lord Merlin est le voisin riche et excentrique du Radlett.

Scott est surtout connu pour ses rôles dans diverses émissions de la BBC, notamment Sherlock, Fleabag, Black Mirror et His Dark Materials.

Dominic West

Dominic West joue le rôle de M. Logan, le père de Fanny.

Il est surtout connu pour avoir joué Jimmy McNulty dans The Wire et le Dr Chris Cox dans la série Sky One Brassic.

West est également apparu dans Appropriate Adult (2011), 300 (2007), John Carter (2012), The Square (2017) et Collette (2018).

Emily Beecham

Emily Beecham joue la meilleure amie de Linda, Fanny Logan.

Emily est surtout connue pour son rôle dans le film Hail, Caesar !, et la série télévisée AMC Into the Badlands.

Elle a joué dans Daphné (2017) et Little Joe (2019), ce dernier ayant remporté sa meilleure actrice au Festival de Cannes.

Shazad Latif

L’acteur britannique Shazad Latif fait une pause dans Star Trek: Discovery de CBS pour jouer dans le drame de la période de la BBC.

Latif a d’abord trouvé la célébrité quand il a été choisi comme Tariq Masood dans Spooks.

Il a ensuite joué Clem Fandango sur Toast Of London, et Dr Jekyll et Mr Hyde sur Penny Dreadful.

Dolly Wells

Dolly Wells est la meilleure amie et collaboratrice de longue date de la réalisatrice Emily Mortimer, et il était donc inévitable qu’elle fasse une apparition dans la série.

Elle a co-écrit et réalisé la comédie dramatique Good Posture de 2019.

Elle a également joué des rôles dans Star Stories, Some Girls, Luxury Comedy de Noel Fielding, Blunt Talk et Dracula.

Beattie Edmondson

Beattie Edmondson fera une apparition dans The Pursuit of Love.

Beattie est la fille de Jennifer Saunders et Ade Edmondson.

Elle est surtout connue pour son rôle dans la sitcom de BBC Three Josh.

Assaad Bouab

L’acteur franco-marocain Assaad Bouab joue dans le drame.

Bouab a des rôles de Qamar Maalof dans Messie (2020) et de Waleed dans Homeland.

Il a également eu un rôle régulier dans la populaire série télévisée française Call My Agent !.

Freddie Fox

Freddie Fox joue également dans le drame de la période de la BBC.

Les rôles d’acteur de Fox incluent la chanteuse Marilyn dans Worried About The Boy (2010), King Louis XIII dans The Three Musketeers (2011), Edwin Drood dans The Mystery of Edwin Drood (2012) de la BBC et Freddie Baxter dans Cucumber (2015) and Banana (2015).





Quand The Pursuit Of Love sera-t-il diffusé?

La poursuite de l’amour est diffusé le dimanche à 21h avec le premier épisode le 9 mai 2021.

Un drame en trois parties est diffusé sur BBC One.

The Pursuit Of Love a été tourné principalement autour de Bristol et de Bath au Royaume-Uni, le tournage étant retardé suite à la pandémie de coronavirus.