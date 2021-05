Le casting de Jersey Shore a clairement fait savoir qu’ils ne se sentaient pas à l’aise de filmer aux côtés de Ronnie-Ortiz Magro après son arrestation pour violence domestique.

Une source proche de l’émission a déclaré en exclusivité au Sun: «L’ensemble du casting a déclaré qu’ils ne voulaient pas filmer avec lui parce qu’ils pensaient qu’il n’était pas mentalement stable.

Ronnie Ortiz-Magro a annoncé qu’il s’éloignait du tournage de Jersey Shore[/caption]

Une source a déclaré que le casting était mal à l’aise de filmer avec Ronnie après la dernière arrestation[/caption]

Ronnie a été arrêté à la suite d’un incident de violence domestique présumé avec sa petite amie Saffire Matos (photo)[/caption]

«Ils sentent qu’il est une bombe à retardement et il les fait tous mal paraître.»

L’étoile a publié une déclaration Jeudi où il prendrait congé de Jersey Shore car il traite des problèmes de santé mentale.

Cependant, avant Ronnie a annoncé son départ, le casting avait clairement indiqué «qu’ils étaient mal à l’aise de filmer avec lui pour avancer.»

Ronnie ne figurait pas dans la bande-annonce de Jersey Shore Family Vacation qui a été publiée plus tôt cette semaine.

La nouvelle bande-annonce incluait Snooki (Nicole Polizzi) – confirmant les rumeurs selon lesquelles elle revenait après avoir quitté le Shore.

La source ajoute: «Le casting ne sait pas si Ronnie a été poliment viré. Il a fait partie du tournage jusqu’à présent, mais ils ne savent pas si quelque chose qu’il a filmé sera diffusé.

L’incident avec Saffire n’était pas le premier incident de violence domestique de Ronnie[/caption]

En 2019, Ronnie a été arrêté à la suite d’un incident avec sa petite amie de l’époque, Jenn Harley[/caption]

Jenn et Ronnie partagent la garde d’Ariana, trois ans[/caption]

L’homme de 35 ans a pris son Histoire d’Instagram Jeudi pour publier sa déclaration révélant qu’il ne filmera pas les prochains épisodes de Jersey Shore.

RonnieLa déclaration de MTV, nous avons convenu d’un commun accord que je m’éloignerai de l’émission pendant que je chercherai un traitement médical pour des problèmes de santé mentale que j’ai ignorés trop longtemps.

«Mon objectif numéro un est maintenant de faire face à mes difficultés.»

Ronnie a conclu: «Ce processus sera difficile, mais ma priorité n ° 1 est d’être en bonne santé et d’être le meilleur homme et le meilleur père possible pour ma fille.»

Une source a déclaré au Sun que, bien que Ronnie cherche de l’aide pour ses problèmes, il n’est pas en cure de désintoxication ou dans tout autre établissement hospitalier à ce stade.

«Il n’est pas encore en cure de désintoxication. Il a partagé avec d’autres membres de la distribution qu’il n’était pas prêt pour la cure de désintoxication.

Alors que Ronnie n’était pas dans la nouvelle bande-annonce – Snooki qui a précédemment arrêté – a été présenté[/caption]

«Il essaie de dire qu’il peut aller mieux avec une aide mentale sans aller dans un établissement.»

Les avocats de la star de télé-réalité ont également publié une déclaration concernant son traitement.

« Il cherche actuellement un traitement médical pour des problèmes psychologiques qu’il a ignorés depuis longtemps », ont déclaré jeudi les avocats de la star de télé-réalité, Scott E. Leemon et Leonard Levine.

«Son seul objectif actuel est d’aborder ces problèmes de manière professionnelle et de se [a] meilleure personne et le meilleur père qu’il puisse être pour sa fille aimante.

Le mois dernier, la star de télé-réalité a été arrêtée après son implication présumée dans une altercation de violence domestique chez lui à Los Angeles.

L’avocat de Ronnie a déclaré à l’époque: «Nous venons d’apprendre les nouvelles allégations contre Ronnie et avons besoin de plus de temps pour enquêter plus avant.

« En tant que tel, nous ne ferons aucune autre déclaration pour le moment. »

Le casting a estimé que Ronnie était une bombe à retardement[/caption]

Selon les dossiers du département du shérif de Los Angeles obtenus par The Sun, Ronnie a été arrêté et placé en garde à vue à la prison de Van Nuys.

TMZ a rapporté que la star de télé-réalité ne sera pas accusée de délit dans l’affaire récente.





Il avait déjà été condamné à 36 mois de probation dans le cadre d’un accord de plaidoyer à la suite d’une affaire de violence domestique impliquant son ex Jenn Harley en 2019.

Les ex – qui ont eu une relation publiquement tumultueuse – partagent leur fille Ariana, âgée de trois ans.

Un représentant du bureau du procureur de la ville de Los Angeles a déclaré qu’ils envisageaient de violer sa probation et tiendraient une audience, qu’ils prévoient pour le mois prochain à la lumière de sa dernière arrestation.

MTV n’a pas répondu à une demande de commentaire.