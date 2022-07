Le casting de “Jaws” : où sont les chasseurs de requins maintenant ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

En 1975, “Jaws” a apporté la terreur et le divertissement à des millions de personnes.

Le film parlait d’un grand requin blanc terrorisant la ville fictive d’Amity Island.

Aujourd’hui, 47 ans plus tard, la franchise “Jaws” a produit trois suites et suscité un intérêt continu pour les prédateurs géants.

Voici un aperçu de la situation actuelle du casting.

GRAND REQUIN BLANC TRAQUANT LA CÔTE EST REPÉRÉ PRÈS DU NEW JERSEY, CAROLINAS

Richard Dreyfuss – Matt Hooper

Richard Dreyfuss a dépeint Matt Hooper, un océanographe fasciné par les requins et engagé par Martin Brody pour aider à capturer le grand blanc.

Il est célèbre pour avoir joué dans des films des années 70, 80 et 90, notamment “American Graffiti”, “Close Encounters of the Third Kind”, “The Goodbye Girl”, “Stakeout” et “What About Bob?”

En 1978, Dreyfuss a été nominé pour un Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans “The Goodbye Girl”. À l’époque, il est devenu le plus jeune acteur à remporter le prestigieux prix à 30 ans.

Dreyfuss continue d’agir et, en 2014, tout en participant aux Turner Classic Movies [TCM] Festival, il a partagé l’impact que le cinéma a sur lui.

“Aucune forme d’art n’a jamais balayé le monde comme celle-ci”, a-t-il déclaré. “Les films ont capturé votre état de rêve. … Ils atteignent votre état de rêve et vous sortent et vous montrent que vous êtes vivant.”

Bien qu’il ait plaisanté dans une interview en disant qu’il continuait à jouer parce que “c’est la seule façon que je connaisse pour gagner ma vie”, Dreyfuss a admis qu’il était profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de toucher les autres avec ses performances.

“Jouer, c’est donner une bénédiction et obtenir une bénédiction. Vous pouvez le ressentir partout, et quand vous faites rire les gens, vous faites ce que dit Shakespeare, ‘Vous donnez un sursis au chagrin'”, a-t-il déclaré. “Et quand vous faites un drame, et que vous êtes dans la zone, vous leur dites : ‘C’est la vie telle que vous la connaissez…'”

“C’est une chose extraordinaire que j’ai pu faire toute ma vie”, a-t-il poursuivi, “ce qui signifie que j’ai été béni.”

Roy Scheider-Martin Brody

Roy Scheider a interprété le chef de la police Martin Brody dans le film à succès. Il est rapidement devenu célèbre lorsque son personnage a trouvé et finalement tué le méchant de 25 pieds dans le film original “Jaws”.

‘JAWS’ DE LA VIE RÉELLE: TERRIFIANT GRAND REQUIN BLANC IMAGE MIROIRS 1975 FILM CLASSIQUE

Scheider a joué des rôles dans “Marathon Man”, “The Wages of Fear” et “Sorcerer” avant de revenir dans la franchise pour jouer dans “Jaws 2”. Il a continué à jouer jusqu’en 2003.

Scheider est décédé en février 2008 des suites d’une infection à staphylocoques. Il avait 75 ans.

Robert Shaw – Quint

Robert Shaw a joué le rôle de Quint, le chasseur de requins, dans “Jaws”. Dans le film, Quint a été dévoré par le requin alors qu’il était sur son bateau “The Orca”.

Shaw était scénariste, acteur et dramaturge.

Il a reçu des nominations aux Oscars et aux Golden Globes pour son rôle d’Henri VIII dans “Un homme pour toutes les saisons”. Shaw a également joué des rôles de premier plan dans “From Russia with Love”, “Battle of Britain”, “Young Winston”, “Robin and Marian” et “Black Sunday”.

Shaw est décédé à 51 ans en 1978 d’une crise cardiaque alors qu’il voyageait avec sa femme, Virginia, et son fils, Thomas. Il aurait arrêté la voiture, en serait sorti et serait mort sur le bord de la route.

Jonathan Searle – farceur au bord de la plage

Jonathan Searle, avec son frère, a fait une apparition dans le film original “Jaws” en tant que farceur sur la plage.

Après son court passage par intérim, Searle est devenu un officier de longue date du département de police d’Edgartown. Il a prêté serment en tant que nouveau chef de la police d’Oak Bluffs à Martha’s Vineyard le 15 juillet.

“Jaws” a suivi les efforts d’un policier local pour débarrasser la ville fictive d’Amity de un requin tueur . Le film de Spielberg comprenait des lieux de tournage sur Martha’s Vineyard, donnant plusieurs camées locaux dans le film.

Le rôle de Searle dans le film est devenu une anecdote populaire pour les habitants de Martha’s Vineyard, la police d’Edgartown ayant même tweeté à ce sujet en 2019.

“De plus, chaque fois que nous pouvons montrer que le sergent Searle était dans” Jaws “, c’est une bonne journée !!”, a écrit le département sur les réseaux sociaux.

Lorraine Gary – Ellen Brody

Lorraine Gary est rapidement devenue célèbre après avoir incarné la femme de Martin Brody, Ellen, dans le film original “Jaws”.

Gary, 84 ans, a poursuivi sa carrière d’actrice et a joué des rôles dans “Car Wash”, “1941”, “The FBI” et “Ironside”.

Elle est sortie d’une retraite autoproclamée pour reprendre son rôle d’Ellen dans “Jaws: The Revenge” en 1987. Ce fut son dernier rôle d’actrice.

Gary a épousé son mari, Sidney Sheinberg, en 1956. Sheinberg est décédé en 2019. Le couple partage deux fils – Jonathan et Bill Sheinberg.

Chris Rebello – Michael Brody

Chris Rebello a endossé le rôle de Michael Brody, le fils de Martin et Ellen.

L’enfant star est décédé en 2000 après avoir subi une grave crise cardiaque alors qu’il chassait un cerf dans son vignoble natal, Martha’s Vineyard. Il était entraîneur adjoint de l’équipe de football universitaire de Martha’s Vineyard High School.

En 2000, lors du 25e anniversaire de la sortie de “Jaws”, Rebello s’est souvenu de son passage sur le plateau.

“J’étais censé avoir peur quand j’étais sur ce petit voilier avec le requin qui naviguait, mais je gelais mes petits pains”, a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Quand vous êtes un petit enfant, vous n’avez aucune idée réelle de l’industrie du cinéma ou des stars de cinéma, donc ces célébrités ne signifiaient pas grand-chose pour moi comme Bobby Orr ou Carl Yastrzemski auraient pu l’avoir. J’étais juste excité d’avoir mes 138 dollars par jour, qui semblait être un million.”

Murray Hamilton – Larry Vaughn

Murray Hamilton a endossé le rôle de Larry Vaughn, le maire d’Amity Island.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En plus de son rôle dans “Jaws”, Hamilton est apparu dans “Anatomy of a Murder”, “The Hustler”, “The Graduate” et “The Amityville Horror”.

Après avoir lutté contre le cancer pendant des années, Murray est décédé en 1986 à 63 ans.

Haley Chi-Sing de Fox News a contribué à ce rapport.