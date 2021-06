New Delhi : les acteurs et l’équipe de la populaire série Web « Inside Edge » promettent de plus grands frissons aux fans, lorsque la série reviendra avec sa troisième saison plus tard cette année.

La série se vante d’une distribution d’ensemble comprenant Vivek Oberoi, Angad Bedi, Tanuj Viwani, Akshay Oberoi, Sayani Gupta, Aamir Bashir, Amit Sial, Richa Chadha, Sapna Pabbi et Sidhant Gupta dans des rôles clés.

L’acteur Vivek Oberoi, qui joue l’antagoniste, s’est rendu sur Instagram et a écrit : « Plus de cricket, plus de drame et plus de divertissement. La saison 3 arrive bientôt. #InsideEdge. »

« Nouvelle saison. Nouvelles couleurs. Vous le vouliez tous, alors nous voici de retour pour un autre tour. #InsideEdge », a posté l’acteur Tanuj Virwani.

L’acteur Amit Sial a partagé: « Arrêtez ce que vous faites, j’ai une mise à jour importante; #InsideEdge La saison 3 arrive bientôt. MAINTENANT HOWZATTTTTT? »

Le réalisateur Kanishk Varma a également annoncé la troisième saison et a exprimé son enthousiasme.

Le logo de la saison trois a également été officiellement révélé lundi. Le spectacle est produit par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar et créé par Karan Anshuman. La troisième saison devrait sortir sur Amazon Prime Video.