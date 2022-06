Le casting de “General Hospital” a assisté aux funérailles du fils de Jack Wagner en signe de soutien

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le casting de “General Hospital” a assisté aux funérailles du fils de Jack et Kristina Wagner, Harrison.

Harrison a été retrouvé mort dans un parking début juin, par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles. Il avait 27 ans.

Le casting a parlé des funérailles et de leurs façons de soutenir Jack et Kristina alors qu’ils marchaient sur le tapis rouge des Daytime Emmy Awards vendredi.

“J’ai vécu une expérience similaire en novembre avec mon meilleur ami et le casting de ‘GH’ était incroyable”, a déclaré Kelly Monaco, qui joue dans “General Hospital”.

SOAP STAR JACK WAGNER VU POUR LA PREMIÈRE FOIS APRÈS LA MORT DE SON FILS ALORS QUE LES PROCHES RENDENT HOMMAGE

“C’est une famille, et la même grâce a été accordée à Kristina et Jack. J’ai des frissons à en parler”, a-t-elle poursuivi. “Mon cœur va vers eux parce que je sais exactement ce qu’ils ressentent. C’est tragique. Et j’espère que plus de gens sont conscients de l’épidémie qui dure – qui dure – depuis des décennies.”

“Il n’y a aucun moyen d’atténuer la douleur mais d’être là quand ils ont besoin de nous”, a ajouté Cynthia Watros.

Jack et Kristina ont annoncé que Harrison était décédé après avoir perdu « sa bataille contre la dépendance ». La famille a créé un fonds de bourses d’études en l’honneur de leur défunt fils.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Le Fonds de bourses d’études Harrison Wagner a été créé par Jack Wagner et Kristina Wagner en l’honneur de leur fils Harrison Wagner. Harrison était un jeune homme brillant et exubérant dont le sourire illuminait n’importe quelle pièce dans laquelle il se trouvait. Il a laissé derrière lui de nombreux hommes et membres de sa famille qui l’aimait profondément”, indique la description sur le site.

“Nous avons le cœur brisé qu’il ait finalement perdu son combat contre la toxicomanie et nous espérons que la mémoire de Harrison perdurera grâce à cette bourse et aidera d’autres jeunes hommes à obtenir de l’aide pour leur dépendance qui ne pourraient pas se le permettre autrement.”

Harrison était le fils de Jack et de son ex-femme Kristina. Les deux se sont rencontrés lors du tournage de “General Hospital”. Jack et Kristina se sont mariés en 1993 et ​​ont divorcé en 2006.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Suite à sa relation avec Kristina, Jack était dans une relation à long terme avec la co-vedette de “Melrose Place” Heather Locklear.

L’acteur est connu pour apparaissant dans des feuilletons, dont “General Hospital”, “Melrose Place”, “Santa Barbara” et “The Bold and the Beautiful”.

Tracy Wright de Fox News a contribué à ce rapport.