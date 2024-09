Le casting de Game of Thrones d’hier à aujourd’hui : une maison de stars

Kit Harington explique pourquoi ses enfants ne regarderont peut-être jamais « Game of Thrones » (Exclusif)

Contrairement à la Maison Stark qui sait que l’hiver arrive, George R. R. Martin ne savait pas vraiment dans quoi il s’embarquait lorsqu’il a commencé à écrire Le Trône de Fer.

En fait, dès le premier chapitre, il l’avait déjà dit Le Gardienlui est venu à l’esprit « de nulle part » en 1991.

« Quand j’ai commencé, je ne savais pas ce que j’avais », a ajouté l’auteur, qui a eu 76 ans le 20 septembre, au site en 2018. « Je pensais que ce serait une nouvelle ; il n’y avait que ce chapitre, où ils trouvent ces louveteaux-loups. Puis j’ai commencé à explorer ces familles et le monde a commencé à prendre vie. Tout était là dans ma tête, je ne pouvais pas ne pas l’écrire. Ce n’était donc pas une décision entièrement rationnelle, mais les écrivains ne sont pas des créatures entièrement rationnelles. »

Quelques centaines de pages plus tard, et une série de livres complète, les fans étaient déjà en train de plier le genou devant la création de Martin. À tel point qu’en 2011, HBO a lancé une série basée sur les romans intitulée Game of Thrones. Pourtant, Martin se demandait si les histoires du peuple de Westeros pourraient intéresser un public plus large.

« Si vous mettez un crabe dans de l’eau chaude, il va sauter dehors », a-t-il expliqué à Le New York Times avant la première. « Mais vous le mettez dans de l’eau froide et vous la réchauffez petit à petit – l’eau chaude, c’est la fantaisie et la magie, et le crabe, c’est le public. »