Le casting de “Funny Girl” de Lea Michele critiqué par Samantha Ware

Le casting de Lea Michele dans “Funny Girl” a été critiqué par son ancienne co-star Samantha Ware.

Michele remplace Beanie Feldstein dans la comédie musicale de Broadway. Ware avait précédemment accusé Michele d’intimidation pendant leur séjour sur le tournage de “Glee”.

“Oui, je suis en ligne aujourd’hui”, a écrit Ware sur Twitter après l’annonce de la nouvelle du nouveau rôle de Michele.

“Oui, je vous vois tous. Oui, je m’en soucie. Oui, je suis affecté. Oui, je suis humain. Oui, je suis noir. Oui, j’ai été abusé. Oui, mes rêves ont été entachés. Oui, Broadway confirme Oui, Hollywood fait la même chose. Oui, le silence est une complicité. Oui, je suis bruyant. Oui, je le referais.

Ware a publiquement accusé Michele d’avoir fait de sa vie un “enfer vivant” sur le tournage de “Glee” et a affirmé que l’actrice avait menacé de faire caca dans sa perruque.

“Elle a dit que je ne méritais pas d’avoir ce travail”, a ajouté Ware dans une interview avec Variety à l’époque. “Elle a parlé de la façon dont elle a régné. Et voici le problème : j’ai tout à fait compris cela, et j’étais prête à dire : « C’est votre émission. Je ne suis pas ici pour vous manquer de respect. » Mais à ce moment-là, nous avions déjà dépassé le respect et elle abusait de son pouvoir.”

Ware a poursuivi en disant qu’elle ne croyait pas que Michele soit raciste.

“Est-ce que je traite Lea de raciste ? Non”, a déclaré l’actrice à Variety. “Lea a-t-elle des tendances racistes? Je pense que Lea souffre du symptôme de vivre dans ce monde dans une industrie adaptée aux Blancs.”

L’actrice de “Glee” Heather Morris a apparemment soutenu les affirmations de Ware avec un tweet à l’époque.

“Pour que Lea traite les autres avec le manque de respect qu’elle a fait aussi longtemps qu’elle l’a fait, je pense qu’elle DEVRAIT être appelée”, a-t-elle écrit.

Michele rejoint Jane Lynch, Ramin Karimloo et Jared Grimes dans le rôle de Fanny Brice dans “Funny Girl” à partir du 6 septembre.