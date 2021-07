Washington: C’est un grand jour pour le casting de « Friends », car leur épisode de retrouvailles a reçu quatre nominations aux Emmy Awards.

Selon The Hollywood Reporter, « Friends: The Reunion », sorti en mai de cette année, a été nominé pour une émission spéciale de variétés préenregistrée exceptionnelle – reconnaissant finalement l’acteur Courteney Cox.

Apparemment, Courteney, qui est devenue célèbre avec son rôle de Monica Chandler, était la seule des six stars principales de « Friends » à n’avoir jamais décroché de nomination aux Emmy Awards lors des 10 saisons originales de la série à succès de 1994 à 2004.

Après avoir trouvé le nom de la série dans la liste des nominations aux 73e Emmy Awards, les acteurs de « Friends », dont Courteney, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et David Schwimmer, se sont rendus sur leurs comptes Instagram respectifs pour exprimer leur joie de la réussite.

Courtney a posté une photo de groupe de l’ensemble du casting des décors de l’épisode des retrouvailles et a écrit : « Celui où nous sommes incroyablement reconnaissants envers l’Académie pour cet honneur et particulièrement reconnaissant envers @mrbenwinston et toute son équipe pour leur réalisation exceptionnelle. » » Félicitations à ma famille @friends pour QUATRE nominations aux Emmy. C’était une réunion si spéciale pour nous et nous ne pourrions pas être plus heureux de tout partager avec vous. . Tu es génial et nous t’aimons », a posté Jennifer sur Instagram Story.

L’épisode de la réunion est également nominé pour la conception de la production et la conception / direction de l’éclairage pour une variété spéciale. Mentionnant les détails de la nomination, David Schwimmer, connu pour son rôle de Ross dans ‘Friends’, a écrit : « 4 noms Emmy… Variety Special, Directoring, Production Design and Lightning. » Lisa Kudrow, qui a fait sourire nos visages avec son rôle de Pheobe dans ‘Friends’, a repartagé le post de Courteney sur son histoire Instagram. Créé par David Crane et Marta Kauffman, Friends, qui a pris fin en 2004 après dix saisons, tournait autour de la vie de six amis et comment ils abordent leurs problèmes avec une touche de comédie. Les acteurs Matt Leblanc et Matthew Perry faisaient également partie de la sitcom à succès.