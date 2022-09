Le casting de “Don’t Worry Darling” offre une apparition maladroite au Festival du film de Venise

Eh bien, il semble que toutes les rumeurs soient vraies… Ne t’inquiète pas chérie jeter vraiment est ce dysfonctionnel.

Ne t’inquiète pas chérie a fait la une des journaux pour la première fois en 2020, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la réalisatrice du film, Olivia Wilde, aurait eu une relation amoureuse avec le rôle principal de son film, Harry Styles. Peu de temps après, Wilde a annoncé sa séparation de son fiancé de longue date Jason Sudeikis, Olivia et Harry ont confirmé leur relation avec les sorties publiques, et le reste de la DWD le drame a suivi derrière.

Lundi, les fans ont pu voir le casting ensemble pour la première fois lors d’une conférence de presse absolument gênante au Festival du film de Venise, confirmant apparemment à quel point le drame s’est déroulé dans les coulisses. Bien sûr, aucun des acteurs n’a réellement abordé le drame de front, mais certaines des interactions que les spectateurs ont filmées sont tout simplement trop folles pour être ignorées.

Le premier – et probablement le plus surprenant – moment est venu d’une vidéo de Styles assis dans la Salle Grande pour une projection du film, où il semble cracher sur sa co-star Chris Pine. Alors que certains fans ont essayé de faire valoir qu’il était impossible que le geste aléatoire de la bouche d’Harry crache, la réaction de Pine suggère définitivement que c’est exactement ce qui s’est passé.

Un autre moment gênant (mais certainement plus attendu) est venu de Florence Pugh, qui a reçu une tonne d’acclamations et d’applaudissements du public après avoir visionné le film. Alors qu’elle se tenait parmi le reste de la distribution, on peut la voir jeter des baisers à la foule et rire avec la co-star Nick Kroll, mais elle évite complètement le contact visuel avec sa réalisatrice, Olivia Wilde.

Il y a beaucoup de rumeurs pour lesquelles Pugh et Wilde ne s’aiment apparemment pas, y compris l’idée que la relation sur le plateau d’Olivia avec Harry Styles se chevauchait (prétendument) avec ses fiançailles avec Sudeikis. De plus, il y a tout le drame avec Wilde, Pugh et Shia LaBeouf, qui devait à l’origine être la star du film face à Florence.

Pour rendre les choses encore plus confuses, Olivia et Harry n’ont pas interagi une seule fois tout au long de la projection ou de la conférence de presse, ce qui a amené les fans à se demander s’il y avait des problèmes au paradis parmi tous les autres magouilles qui planaient sur le casting.

Même les stylistes s’impliquent dans les allers-retours, avec la styliste de Florence Pugh sous-titrant une photo d’elle à Venise avec “Miss Flo”, une référence à ce que Wilde l’a appelée avec condescendance dans une vidéo sur le drame de Shia LaBeouf.

La styliste de Wilde a même publié une courte réponse, écrivant un message inquiétant sur son histoire IG qui se lit comme suit : “Il y a toujours plus dans l’histoire…”

Avec la façon dont le casting a interagi – ou plutôt, n’a pas interagi – ce week-end, il semble que ce drame soit loin d’être terminé. Une chose est sûre, s’ils ne sont pas déjà en train de faire un documentaire sur le making of de Ne t’inquiète pas chérie et tous les problèmes en coulisses… ils devraient commencer maintenant.