Le casting de “Dirty Dancing” : où sont-ils maintenant ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cela fait 35 ans que le film emblématique “Dirty Dancing” a été présenté pour la première fois sur grand écran et est devenu un succès instantané. Même les stars du film ou les dirigeants de studio n’avaient pas prédit le succès retentissant du film. En fait, ils ont presque abandonné l’idée d’une sortie en salles au profit d’une sortie directement en vidéo.

Heureusement, cela ne s’est pas produit et après 44 jours de tournage, le film classique est sorti en salles.

“C’était un éclair dans une bouteille, c’est comme si cette chose s’était produite, et c’est tellement beau, et je ne peux pas l’expliquer”, a déclaré la star de “Dirty Dancing” Jennifer Gray à People en avril.

“‘Dirty Dancing’ était un conte de fées, un film et une formule à succès, utilisant la danse comme métaphore pour incarner votre énergie et sortir de votre tête et de vos systèmes de croyances limitants.”

Voici ce que sont les stars du film jusqu’à 35 ans plus tard.

‘DIRTY DANCING’ STAR JENNIFER GRAY DIT QU’ELLE EST DEVENUE ‘INVISIBLE’ APRÈS UN DEUXIÈME TRAVAIL DE NEZ: ‘JE N’ÉTAIS PLUS MOI’

Jennifer Gris

Jennifer Gray a eu son rôle décisif dans le film “Ferris Bueller’s Day Off” en 1986, mais a acquis une renommée mondiale lorsqu’elle a joué le rôle de Frances “Baby” Houseman dans le tube “Dirty Dancing” de 1987. Le rôle a valu à Gray une nomination aux Golden Globe et l’a propulsée au rang de célébrité.

Elle est revenue sur grand écran l’année suivante aux côtés de Matt Damon dans “Bloodhounds of Broadway”, travaillant constamment sur des films tout au long des années 1990 et au début des années 2000. Pendant tout ce temps, elle est également apparue dans un certain nombre d’émissions de télévision, dont “Dancing with the Stars” en 2010, où elle a finalement pris la première place.

En juillet 2001, Gray a épousé l’acteur / réalisateur Clark Gregg. Après près de 20 ans ensemble, ils annoncent leur séparation en janvier 2020 et divorcent officiellement en février 2021. Ils ont une fille.

Patrick Swayze

Après plusieurs petits rôles à la télévision, Patrick Swayze s’est fait connaître du public pour la première fois dans “The Outsiders” en 1973. Mais son rôle décisif a été celui de Johnny Castle dans “Dirty Dancing”. Sa performance dans le film lui a valu sa première des trois nominations aux Golden Globe. Il a également écrit un hit dans le top 10, “She’s Like the Wind”, qui figurait sur la bande originale du film.

Son prochain rôle était dans le hit “Ghost” de 1990 aux côtés de Demi Moore et Whoopi Goldberg, un rôle qui lui a également valu une nomination aux Golden Globe. Cela a été suivi par le hit de 1991 “Point Break”. Après de nombreux films à succès, Swayze a été honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1997.

Swayze était marié à sa femme Lisa Niemi depuis 34 ans. Ils se sont rencontrés en 1970 alors qu’il avait 18 ans et elle avait 14 ans et se sont mariés en 1975. En janvier 2008, Swayze a reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4. Il est décédé en septembre 2009.

Cynthia Rhodes

Cynthia Rhodes a commencé sa carrière en tant que danseuse, apparaissant dans un certain nombre de films liés à la danse tels que “Flashdance” et “Staying Alive”, mais son rôle le plus notable était celui de l’instructeur de danse Penny Johnson dans “Dirty Dancing”.

Son prochain film après “Dirty Dancing”, intitulé “Curse of the Crystal Eye”, était aussi son dernier. Rhodes a principalement joué dans des vidéoclips après cela et, à un moment donné, a fait partie du groupe de filles Animotion.

Rhodes a rencontré son mari en 1983 alors qu’elle travaillait sur “Staying Alive” et s’est mariée quelques années plus tard en janvier 1989. Le couple a eu trois fils ensemble mais a finalement annoncé qu’il allait divorcer en avril 2014 après 25 ans de mariage.

Kelly Bishop

Kelly Bishop était déjà une actrice de théâtre établie avant d’apparaître dans “Dirty Dancing” en tant que Marjorie Houseman. Elle a créé le rôle de Sheila dans “A Chorus Line” à Broadway et a remporté un Tony Award pour la meilleure actrice dans un second rôle ou vedette dans une comédie musicale.

Après son rôle dans “Dirty Dancing”, Bishop est apparue dans un certain nombre de films, dont “An Unmarried Woman”, “Queens Logic” et “Miami Rhapsody”. Son rôle le plus notable était celui d’Emily Gilmore dans “Gilmore Girls”, dans lequel elle a joué de 2000 à 2007, revenant même pour la reprise de Netflix en 2016, “Gilmore Girls: A Year in the Life”.

Elle a retrouvé la créatrice de “Gilmore Girls” Amy Sherman-Palladino en 2012 pour sa nouvelle émission “Bunheads”, qui a été annulée après une saison. Bishop a été marié à l’animateur de talk-show Lee Leonard de 1981 jusqu’à sa mort en 2018.

Jerry Orbach

Avant de décrocher son rôle de soutien du Dr Jake Houseman dans “Dirty Dancing”, Jerry Orbach était un acteur accompli de Broadway, passant au cinéma et à la télévision dans les années 1980.

Après “Dirty Dancing”, Orbach a prêté sa voix au film d’animation Disney primé aux Oscars “La Belle et la Bête”, agissant comme le chandelier Lumière. Orbach a ensuite rejoint le casting de “Law & Order” dans sa troisième saison, restant pendant 11 saisons et demie.

Orbach a été marié à sa première épouse Marta Curro pendant 17 ans et a eu deux fils avec elle avant de divorcer en 1975. Il a épousé sa deuxième épouse Elaine Cancilla en 1979 et est resté avec elle jusqu’à sa mort d’un cancer de la prostate en 2004. Il a été diagnostiqué pour la première fois en 1994 et a combattu la maladie pendant 10 ans avant de mourir à l’âge de 69 ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Jane Bruker

Le rôle le plus notable de Jane Brucker est celui de Lisa Houseman, la sœur aînée de Baby, dans “Dirty Dancing”. Elle a ensuite fait des apparitions dans des films tels que “Stealing Home”, “Doctor Doctor” et “Bloodhounds of Broadway”.

Brucker a aidé à co-écrire la chanson ” Hula Hana ” que son personnage chante lors du spectacle de talents du film.

Elle a épousé son premier mari Brian O’Connor en 1986 et a eu une fille avec lui avant de divorcer en 1993. Elle a ensuite épousé le photographe de mariage Raul Vega et a eu une autre fille avec lui.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Max Cantor

Max Cantor est apparu dans ” Dirty Dancing ” en tant que Robbie, un serveur du complexe qui sort avec la sœur de Baby, Lisa. Plus tard dans le film, nous apprenons que Robbie a mis Penny enceinte et l’a laissée se débrouiller toute seule.

Cantor est apparu dans un autre film en 1989, “Fear, Anxiety & Depression”. Il a également travaillé comme journaliste, écrivant pour The Village Voice sur un remède potentiel contre la dépendance à l’héroïne.

Cantor est décédé en 1991 d’une overdose de drogue. Il avait 32 ans.