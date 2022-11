La demi-finale de “Dancing with the Stars” n’a pas déçu, car plusieurs grandes annonces ont été faites, notamment la décision du juge “emblématique” Len Goodman de quitter la série et le danseur professionnel Witney Carson révélant que le bébé numéro deux est en route.

Après 17 ans et être avec “DWTS” depuis la première saison, le juge en chef Goodman a annoncé de manière choquante qu’il dirait au revoir à la série de concours de danse à la fin de la saison.

“Bien que nous soyons tous excités et attendions avec impatience la finale la semaine prochaine, ce sera aussi avec une touche de tristesse, car ce sera ma dernière saison à juger sur” Dancing With the Stars “, a déclaré Goodman lors de son annonce.

“DANCING WITH THE STARS” LE JUGE EN CHEF LEN GOODMAN ANNONCE SA RETRAITE

“Je fais partie de la série depuis ses débuts en 2005. Ce fut un immense plaisir de faire partie d’une série aussi merveilleuse. J’ai décidé que j’aimerais passer plus de temps avec mes petits-enfants et ma famille en Grande-Bretagne. .”

Alors que deux célébrités ont fait leurs dernières révérences, le casting de “DWTS” a évoqué le fait que Goodman était “une légende” dans l’émission de compétition au milieu de son annonce de sortie.

“Je connais Len depuis ma naissance”, a déclaré le danseur professionnel Mark Ballas à Fox News Digital.

“Il y a définitivement une photo de lui me tenant dans mes bras alors que j’étais bébé… Je l’ai connu toute ma vie.”

‘DANCING WITH THE STARS’ PRO CHERYL BURKE RÉFLÉCHIT À LA FAÇON DONT LE SPECTACLE A ‘SAUVE’ SA VIE

Ballas a expliqué que Goodman avait l’habitude d’entraîner ses parents dans la salle de bal et a raconté sa première saison sur “DWTS” avec lui faisant partie du jury.

“Je n’ai rien d’autre qu’un énorme respect pour lui… Il est honnête. Il est audacieux. Il s’efforce de vous aider à aller mieux.”

Le danseur professionnel Gleb Savchenko a exprimé à quel point Goodman manquera à tout le monde dans la série et à quel point il a eu un impact énorme sur la communauté de la danse.

“Len signifiait tout pour la série… il est le cœur de la série, et nous l’aimons tellement… il a été un juge tellement incroyable parce que chaque critique qu’il a dite, nous y sommes allés et nous nous sommes améliorés… nous avons travaillé et nous avons fait notre danse mieux.”

Lors de la double élimination avant la finale de “Danse avec les stars”, les rideaux se sont tirés sur les acteurs Trevor Donovan et Daniel Durant.

“J’ai commencé ce voyage sans expérience de danse et avec une véritable peur de la danse”, a déclaré Donovan à Fox News Digital.

“Elle a commencé à comprendre comment passer à travers mon bouclier… nous étions une équipe”, a déclaré la star de “90210” à propos de sa partenaire de danse, Emma Slater, alors qu’il lui dédiait sa dernière performance.

Slater a continué à se remémorer son expérience avec le juge “DWTS” Goodman et a réagi à sa retraite.

“C’est le seul et unique, c’est une légende”, a décrit Slater le juge emblématique.

Elle a expliqué à Fox News Digital qu’elle et Goodman étaient tous les deux d’Angleterre, et comment les parents de Slater l’emmèneraient à des compétitions de danse où le juge travaillait.

“15 ans plus tard, dans ‘Dancing with the Stars’… J’étais jugé par lui sur la scène mondiale devant des millions de personnes, et c’était juste… un ‘wow’ vraiment nostalgique pour moi… quand il a annoncé sa retraite, et ça m’a vraiment mis dans l’ambiance… l’homme est juste emblématique, et il nous manquera.”

Pendant ce temps, la professionnelle Witney Carson avait également des nouvelles passionnantes à partager, car elle attend le bébé numéro deux avec son mari Caron McAllister.

“Je vais très bien. J’ai dépassé le premier trimestre, donc je ne suis pas aussi nauséeux que je l’étais”, a déclaré Carson à Fox News Digital.

“J’étais… en train de vomir dans la salle de bain pendant les répétitions… Mais maintenant on a dépassé ça, donc c’est bien”, a-t-elle révélé avec candeur.

Son partenaire, le comédien Wayne Brady, a souligné à quel point Carson est “forte” pendant sa grossesse, alors qu’elle continue de “toujours [churn] out” élaborer des chorégraphies et des spectacles de danse.

La finale de “Dancing With the Stars” sera diffusée en direct le lundi 21 novembre à 20 h HE / 17 h PT sur Disney +.