En réfléchissant à leur sitcom à succès qui s’est terminée il y a 30 ans, le casting de « Cheers » – comprenant Ted Danson (Sam Malone), George Wendt (Norm Peterson) et John Ratzenberger (Cliff Clavin) – a discuté de l’accueil de feu Kirstie Alley (Rebecca Howe) au spectacle en 1987, lors de la sixième saison du programme.

« Nous étions en train de dîner juste avant le spectacle, et nous avons dit: » Oh mon Dieu, nous aurions dû lui offrir quelque chose, n’est-ce pas « , s’est souvenu Wendt au ATX TV Festival à Austin, selon le magazine People. « [Ted Danson] dit: « Je ne peux pas, j’ai quelque chose à faire », ajoutant que Rhea Perlman a également refusé de recevoir le cadeau.

Avec Ratzenberger, Wendt a été chargé de trouver un cadeau approprié, et les hommes ont décidé de frapper le Melrose à Hollywood.

« … [G]Nous passons devant tous ces endroits et nous passons devant Big 5 Sporting Goods et John dit: « Tu veux lui acheter un fusil de chasse? » « , se souvient Wendt, ce qui lui a valu des rires instantanés du public texan.

TED DANSON DIT QUE SA VIE A ÉTÉ UN » HOT MESS » MAIS » CHEERS » ENDING A OUVERT LA VOIE À MARY STEENBURGEN ROMANCE

« Et, comme vous, j’ai ri pendant environ cinq minutes », a-t-il ajouté en s’adressant à la foule. « Et puis nous nous sommes immédiatement arrêtés sur le parking et nous lui avons acheté un putain de fusil de chasse. … John et moi n’avons plus jamais été chargés des cadeaux. »

Mais la plaisanterie ne s’est pas arrêtée là – Ratzenberger dit que Wendt a continué.

« Je pense que tu as même écrit sur la carte : ‘Tu vas devoir te tirer dessus' », a-t-il plaisanté.

Alley est décédé en décembre à 71 ans après avoir lutté contre le cancer du côlon. En réfléchissant à son absence, Danson, 75 ans, est devenue émotive.

« Elle n’est pas là. C’est très étrange », a-t-il déclaré à Variety. « Elle est arrivée comme une boule de feu… Elle faisait son entrée dans la table et elle a mis une perruque blonde de Shelley Long. On s’est dit : « OK, ça ira très bien. » »

Alley a remporté à la fois un Emmy et un Golden Globe pour son interprétation de Howe, restant dans la série jusqu’à la fin de la saison 11.