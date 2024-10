Le casting de « Cette série des années 90 » réagit à l’annulation de Netflix

Après que Kurtwood Smith a annoncé que Netflix avait annulé Ce spectacle des années 90 après deux saisons, ses co-stars ont profité des commentaires pour partager leurs réactions.

Mace Coronel, qui jouait Jay Kelso, a déclaré: « C’est un tel honneur de vous rencontrer et de travailler avec vous. »

Smith a répondu : « Mace, tu es un jeune homme merveilleux avec une tonne de talent pour l’accompagner… c’était [a] plaisir chaque jour de vous voir et de travailler avec vous ! Merci pour toutes ces bonnes journées!”

Le personnage de Coronel était le fils de Michael Kelso d’Ashton Kutcher et de Jackie Burkhart de Mila Kunis.

Callie Haverda, qui jouait Leia Forman, la fille d’Eric Forman de Topher Grace et de Donna Pinciotti de Laura Prepon, a également eu quelques mots gentils pour Smith, qui jouait son grand-père Red Forman.

« Le meilleur grand-père télé que j’aurais pu demander », a déclaré Haverda.

Smith a répondu : « … et il ne pourrait pas y avoir de meilleure petite-fille à la télévision ! Callie, j’ai été époustouflée par ton talent et ton évolution en tant qu’acteur. Je croyais vraiment que tu étais la progéniture de Topher et Laura. Sans parler de quelques côtelettes de comédie naturelle. Merci. »

Andrea Anders, qui a joué un rôle récurrent tout au long de la série en tant que voisine des Forman et mère de Gwen dans Ashley Aufderheide et de Nate dans Maxwell Acee Donovan, a déclaré : « C’est un tel honneur de travailler avec vous. »

Smith a répondu à Anders: « L’honneur m’appartenait. »

Le casting de « 90s Show » réagit à l’annulation Instagram

Dans une publication sur Instagram, Smith s’est adressé aux fans qui spéculaient quand Ce spectacle des années 90 La saison 3 serait disponible sur le service de streaming.

« J’ai des nouvelles difficiles… Netflix ne renouvellera pas », a écrit Smith.

Smith a déclaré qu’il « a adoré chaque minute passée à donner vie à Grandpa Red pour vous tous » et a partagé sa gratitude envers toutes les personnes impliquées dans la réalisation de la série.

L’acteur a terminé son message en annonçant avec espoir qu’ils chercheraient à faire ressusciter la série sur une autre plateforme, en écrivant : « Pour voler les mots de Red Forman… nous n’allons pas être des idiots… nous allons acheter la série, parce que les bons grands-parents essaieraient. difficile de faire en sorte que ces enfants obtiennent leur diplôme d’études secondaires.