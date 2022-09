Le casting de Celeb SAS 2023 révélé alors que James Argent s’envole avec la star controversée de TOWIE, mondain et footballeur

LE casting de Celebrity SAS: Who Dares Wins 2023 a été officiellement révélé, mettant en vedette les stars de Towie, un footballeur et une mondaine.

La série actuelle de l’émission est diffusée le dimanche sur Channel 4, mais sur ses talons sont les nouvelles célébrités qui se joindront à l’édition 2023.

James Argent a fait un clin d’œil à son nouvel amour en portant un survêtement avec un clin d’œil à l’Italie sur[/caption]

La mondaine Tamara Beckwith a été vue en train d’arriver à l’aéroport de London City[/caption]

La star de Towie, Amber Turner, a été vue en train de partir pour l’aéroport[/caption]

La star avait l’air glamour alors qu’elle tirait ses valises[/caption]

La prochaine série de l’édition étoilée de SAS sera à nouveau dirigée par Rudy Reyes, qui a remplacé Ant Middleton l’année dernière.

La légende de Coronation Street Ryan Thomas, 38 ans, qui a joué Jason Grimshaw dans le drame ITV de longue date de 2000 à 2016, a récemment été annoncé pour s’être également inscrit à la prochaine série.

Maintenant, quatre autres stars ont été ajoutées à la gamme passionnante, dont les stars de Towie James Argent, 34 ans, et Amber Turner, 29 ans, le footballeur Jermaine Pennant, 39 ans, et la mondaine Tamara Beckwith, 52 ans.

Les nouveaux inscrits ont été vus se diriger vers l’aéroport pour s’envoler pour la série, avec Tamara magnifique dans un costume de chameau et une chemise blanche alors qu’elle poussait sa valise.

James 'Arg' Argent de Towie signe pour Celeb SAS après une perte de poids de 14 pierres

Amber Turner a également fait une démonstration glamour en poussant deux valises et en portant un long cardigan beige sur une tenue noire, avec ses mèches blondes attachées.

L’icône de Towie Arg a opté pour un haut de survêtement rouge vif et des nuances, avec sa tenue Italia faisant un clin d’œil à sa nouvelle amoureuse italienne de 18 ans, Stella Turian.

Ailleurs, le footballeur Jermaine avait l’air cool et décontracté dans un haut blanc et un pantalon beige avec une veste par-dessus.

Cela survient alors que The Sun a révélé que le député Matt Hancock a été approché pour jouer dans la prochaine série, qui sera diffusée en 2023.

Nous avons également expliqué comment la chanteuse de The Wanted, Siva Kaneswaran, et l’actrice de Hollyoaks, Kirsty-Leigh Porter, sont alignées.





Lorsqu’il a été approché par The Sun pour un commentaire sur la participation de Ryan à l’émission, un porte-parole a déclaré: «Dans les meilleures traditions du SAS, cette mission est confidentielle. Cependant, tous les détails seront publiés lors de la diffusion de la série l’année prochaine.

Le père de trois enfants – qui co-parent sa fille Scarlett, 13 ans, avec son ex, Tina O’Brien et a deux enfants, Roman, deux ans, et Lilah Rae, quatre mois, avec sa fiancée Lucy Mecklenburgh – est apparu le plus récemment sur les écrans dans Celebrity Chef cuisinier.

Cependant, Ryan a déjà abordé des émissions de survie extrêmes, après avoir joué sur Celebrity Island avec Bear Grylls en 2017.

C’est lors de cette émission de Channel 4 qu’il a rencontré Lucy et que le couple s’est ensuite réuni et est tombé amoureux.

L’une des stars qui s’envolent pour la nouvelle série est le footballeur Jermaine Pennant[/caption]