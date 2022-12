Le casting de Britain’s Got Talent The Ultimate Magician : Qui fait partie du spin-off de BGT ?

SI VOUS aimez les actes magiques sur BGT, alors ITV a le spectacle pour vous.

Assurez-vous de ne pas manquer Britain’s Got Talent The Ultimate Magician, qui a un casting envoûtant.

TVI

Ne manquez pas Britain’s Got Talent d’ITV The Ultimate Magician[/caption]

Qui fait partie du line-up de BGT The Ultimate Magician ?

Britain’s Got Talent The Ultimate Magician présente les meilleurs magiciens des émissions Got Talent du monde entier.

Animé par Stephen Mulhern, les téléspectateurs pourront voir les favoris de BGT rivaliser avec les meilleurs actes de magie du monde entier.

Dix actes magiques se produiront et le gagnant sera choisi par le public du théâtre – mais qui sera couronné magicien ultime et remportera le prix de 50 000 £ ?

Cette émission spéciale sera diffusée le dimanche 18 décembre 2022 à 20h sur ITV.

Les dix candidats en lice sont :

The Witch – est apparu sur BGT en 2022

The Clairvoyants – est apparu sur AGT en 2016

Marc Spelmann – est apparu sur BGT en 2019

Mandy Muden – est apparu sur BGT en 2018

Magical Bones – est apparu sur BGT en 2020

Kevin James – est apparu sur AGT en 2014

Eric Chein – est apparu sur AGT en 2019

Colin Cloud – est apparu sur AGT en 2017

Richard Jones – a remporté BGT en 2016

Tony – est apparu sur AGT en 2017

Parlant de la programmation, Amelia Brown, directrice générale des producteurs Thames, a déclaré: «Nous avons parcouru une vaste sélection de magiciens incroyablement talentueux dans de nombreux spectacles Got Talent à travers le monde, pour amener le public les meilleurs interprètes sur une scène.

“Les téléspectateurs peuvent s’attendre à une démonstration envoûtante de talent avec une magie qui doit être vue pour être crue.”

Qui sont les juges de Britain’s Got Talent : The Ultimate Magician ?

Les juges réguliers Amanda Holden, Alesha Dixon et David Walliams feront partie du panel.

Mais ils seront rejoints par la légende de la magie Penn Jillette – la moitié du duo Penn & Teller – remplaçant Simon Cowell qui a des engagements de tournage aux États-Unis.

Penn a déclaré à ITV: «Être juge invité sur BGT va être le travail le plus confortable de tous les temps.

«Ils ont parcouru le monde entier pour trouver les magiciens les plus étonnants, et je peux m’asseoir, regarder et être émerveillé. Je ne peux pas attendre!”