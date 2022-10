Le casting de “Black Panther: Wakanda Forever” salue Chadwick Boseman dans une nouvelle vidéo

Panthère noire : Wakanda pour toujours est à un mois de sortir en salles, et une nouvelle vidéo de Marvel offre un aperçu de la suite sans le regretté Chadwick Boseman

.

Dans la featurette, le réalisateur Ryan Cooler et des stars telles que Letitia Wright, Winston Duke et Angela Bassett rendent hommage à leur ancien homme principal et ancien titulaire du manteau Black Panther, décédé en 2020.

La vidéo montre également plus de Tenoch Huerta en tant qu’anti-héros aquatique Namor le sous-marinierun personnage de bandes dessinées Marvel qui oscille souvent entre le héros et le méchant et qui finit par plonger dans le Univers cinématographique Marvel. Un tas de nouvelles affiches de personnages montrent des membres de la course sous-marine de Namor portant ce qui ressemble à un appareil respiratoire rempli d’eau, probablement pour pouvoir respirer sur terre.

La vidéo se termine par un aperçu d’une nouvelle Black Panther (bien que son identité soit cachée par un masque).

Black Panther 2 sort en salles le 11 novembre. Le film met également en vedette Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Florence Kasumba, Michaela Coel, Mabel Cadena, Alex Livinalli et Martin Freeman. Dominique Thorne fait ses débuts en tant que Riri Williams, alias Ironheartqui tournera dans sa propre série Disney Plus à un moment donné.

