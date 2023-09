Le casting de « Big Fat Greek Wedding » se réunit pour une aventure de troisième ordre | Films | Détroit

Cliquez pour agrandir Avec l’aimable autorisation de Yannis Drakoulidis / Focus Features Dites « cheese! » – ou c’est de la « feta ! » ?

Vous savez que c’est une époque étrange pour les cinéphiles, où les suites héritées des années 2000 et 2010 sont désormais assez vieilles pour avoir leurs propres suites. Le concept remonte au moins aux années 1980, avec Psycho II (1983) et La couleur de l’argent (1986) réintroduisant à une nouvelle génération de téléspectateurs des personnages emblématiques de films du passé culturellement significatifs. Cependant, cette résurgence au XXIe siècle d’une tendance des années 80 (ce n’est pas le seul exemple d’un tel phénomène, bien sûr) a vu une nouvelle ride se dévoiler à mesure que les années 20 progressent : des legs aux legs.

D’abord Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (2008), puis Cadran du destin (2023). Le tant attendu Toy Story 3 (2010), puis Histoire de jouets 4 (2019) pour faire bonne mesure. Le chant du cygne de Wes Craven Cri 4 (2011), puis l’écho Crier (2022) et Cri 6 (2023). Maintenant, un troisième Mon gros mariage grec. Un thème commun imprègne ces suites nostalgiques de redémarrages respectueux : elles n’offrent que de simples morceaux de ce qui a rendu les originaux si intéressants. C’est comme une sorte d’équivalent cinématographique de l’allégorie de la grotte de Platon.

Si vous ne vous souvenez pas des événements de Mon gros mariage grec 2 (2016) – ou, comme beaucoup diront, vous ne l’avez tout simplement jamais vu – vous n’avez aucune raison de vous sentir mal. Je viens de rattraper la suite plus tôt cette année, et j’ai déjà oublié la plupart de ce qui s’est passé. La dernière entrée ne fait aucun effort pour vous rattraper, à l’exception d’un montage d’ouverture d’images fixes des deux films précédents vus accrochés au mur. (Cela me fait toujours rire de voir ce genre de chose. Qui a pris ces photos ? Personne n’avait d’appareil photo dans cette scène !) Au lieu de cela, c’est directement dans l’action : le patriarche de la famille Portokalos, Gus (Michael Constantine) est mort, et son décès est imminent. son souhait était que sa fille Toula (Nia Vardalos) remette son journal à ses trois amis d’enfance en Grèce.

Vous accompagnez Toula en voyage ? Mari Ian (John Corbett), fille Paris (Elena Kampouris), frère Nick (Louis Mandylor), tantes Voila (Andrea Martin) et Frieda (Maria Vacratsis), et Aristote (Elias Kacavas) — un jeune homme aux relations ambiguës avec les Portokalos. . Est-il le fils d’un ami de la famille ? L’ex de Paris ? Une commodité d’intrigue ? Ce n’est jamais tout à fait clair et cela n’a jamais vraiment d’importance. Il est là pour être associé à Paris, comme en témoigne sa scène d’introduction et chaque scène qu’il partage par la suite.

À leur arrivée, ils rencontrent Victory (Melina Kotselou) : la soi-disant maire de la ville natale de Gus qui s’avère être l’un des six habitants restants après l’assèchement de l’approvisionnement en eau de la région. Ce qui suit n’est pas sans rappeler les actes ultérieurs des films précédents : une alternance de scènes de repaire et de morceaux à gogo. (Et, inévitablement, une cérémonie de mariage.) Les blagues ratent plus souvent qu’elles ne frappent, et les moments de sincérité sont dépourvus de l’émotion souhaitée neuf fois sur dix, mais qui est le plus fautif ici ? La scénariste-réalisatrice-productrice-star Nia Vardalos, qui n’a réalisé un long métrage qu’une seule fois dans sa carrière, il y a près de 15 ans ? Ou moi, la personne qui attend plus de cette trilogie qui arrive deux décennies après un premier opus qui se suffisait très bien à lui-même et qui aurait certainement été mieux seul ?

Si j’ai l’impression de parler de Vardalos, ce n’est pas intentionnel. À son honneur, Mon gros mariage grec 3 a ses grâces salvatrices. À savoir les personnages de Corbett et Martin. Ian n’a jamais eu grand-chose à faire dans cette série à part rester là et garder son sang-froid, mais Corbett le fait si bien. (Voir aussi : son personnage Aidan Shaw dans Le sexe et la ville, Sexe et ville 2et Et juste comme ça…. Ils continuent de le ramener pour une raison, vous savez.) De même, Martin donne l’impression que le vol de scène est facile. Ce n’est pas étonnant non plus. Ses talents de comédien sont connus depuis ses années SCTV à la fin des années 1970. «Je serai ta préférée», déclare-t-elle à Victory à l’extérieur de l’aéroport. Sans surprise, elle a raison.

Mis à part les rappels effrénés et l’ambiance de vacances légèrement agréable, il y a un désordre ici avec les composants techniques. Le montage est à la fois saccadé et précipité, laissant peu de place aux rythmes émotionnels (sans parler des punchlines) pour résonner auprès du public avant que le film ne passe rapidement à la scène suivante. La couverture de la caméra est parfois tout aussi incohérente, certains plans semblant si déplacés qu’ils ressemblent à des éclats d’obus provenant de scènes supprimées à la hâte. Les décors et les lieux semblent habités de manière convaincante – en grande partie grâce à un tournage sur place dans la magnifique Athènes et la campagne environnante – mais cela ne peut prendre le spectateur que jusqu’à présent.

Ce film doit-il exister ? Des suites ont-elles déjà été nécessaires pour sortir du film de 2002, qui a battu tous les records, acclamé par la critique et d’une douce douceur ? La réponse est évidemment non. Cependant, il ne s’agit pas de l’univers cinématographique Marvel, de l’univers DC, du Guerres des étoiles univers, ou une autre franchise d’un milliard de dollars couvrant des dizaines de sorties en salles et en streaming qui vous oblige à suivre chaque nouvel ajout au canon. Ceux qui souhaitent voir les derniers développements dans la vie de la famille Portokalos se présenteront (et se présenteront également pour en savoir plus après cela – moi y compris). Ceux qui ne le feront pas ne le feront pas.

Il n’y a aucun enjeu ici. Juste 90 minutes de divertissement inoffensif, aussi savoureux qu’un gyroscope de restauration rapide – et pourtant, d’une manière ou d’une autre, toujours vaguement appétissant.

Détails du film Mon gros mariage grec 3 Classé PG-13 92 minutes Réalisé par : Nia Vardalos AMC Livonia 20, AMC Star Great Lakes 25, AMC Star John R 15, AMC CLASSIC Fashion Square 10, Ann Arbor 20 + IMAX, Cinemark Southland Mall et XD, Emagine Canton, Emagine Macomb, Emagine Novi, Emagine Palladium, Emagine Saline, Emagine Théâtre Rochester Hills, Emagine Theatre Royal Oak, Emagine Woodhaven, Farmington Civic Theatre, Goodrich Oxford 7, Maple Theatre, MJR Chesterfield Crossing Digital Cinema 16, MJR Marketplace Digital Cinema 20, MJR Partridge Creek Digital Cinema 14, MJR Southgate Digital Cinema 20, MJR Troy Grand Digital Cinema 16, MJR Universal Grand 16, MJR Waterford Digital Cinema 16, MJR Westland Grand Cinema 16, Phoenix Theatres at Mall of Monroe, Phoenix Theatres Laurel Park Place, Phoenix Theatres State-Wayne, Regal UA Commerce Township, Romeo Theatre, Star Gratiot à 15 Mile, The Birmingham 8 Propulsé par Emagine, The Riviera Cinema

