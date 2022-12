Le casting de “A Different World” se réunit pour un “Red Table Talk” spécial

Lorsque Denise Huxtable a quitté la maison de ville de Brooklyn de ses parents pour les dortoirs du Hillman College, nous avons eu la chance d’avoir l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps – Un monde différent.

Aujourd’hui est un jour spécial. C’est un Discussion de table rouge un événement! Une réunion spéciale que des millions de personnes attendaient ! Après 35 ans, le casting superstar de la série révolutionnaire Un monde différent se réunit pour la première fois au Tableau rouge, révélant des histoires exclusives dans les coulisses, des souvenirs hilarants et sincères et revivant leurs épisodes préférés. Jada est rejointe par ses co-stars Jasmine Guy, Kadeem Hardison, Dawnn Lewis, Darryl M. Bell, Charnele Brown, Cree Summer, Glynn Turman, Ajai Sanders, Karen Malina White et la légende qui a lancé sa carrière : Debbie Allen. De plus, des messages surprises spéciaux de l’actrice oscarisée Marisa Tomei et de la marraine de l’âme Patti LaBelle.

Nous avons un aperçu exclusif du tout nouvel épisode diffusé aujourd’hui. Dans le clip ci-dessous, Kadeem Hardison parle de son épisode préféré – qui l’a en fait un peu malmené par un autre acteur ! Découvrez le clip ci-dessous:





Nous aimons qu’ils aient eu les images sur le pont ! Avez-vous un épisode préféré de Un monde différent? Il y en a tellement de bons parmi lesquels choisir! De plus, nous aimons que le spectacle ait été l’endroit idéal pour les nouveaux jeunes talents noirs.

Un épisode spécial de Discussion de table rouge avec le casting de Un monde différent sera diffusé aujourd’hui, lundi 19 décembre à 9h PT / 12h HE le Montre Facebook.

Allez-vous regarder?