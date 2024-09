Trois des acteurs qui ont joué des enfants dans la série télévisée « 7th Heaven » parlent de leur ancien père à la télévision, Stephen Collins.

En juillet, Beverley Mitchell, David Gallagher et Mackenzie Rosman

ont lancé leur «Rattraper les Camdens» podcast, dans lequel ils détaillent leurs expériences en grandissant sur le plateau de WB. Ils ont ouvert l’épisode de lundi, le premier d’une série de rediffusions de « 7th Heaven », avec une déclaration sur l’inconduite sexuelle de Collins avec trois filles mineures avant de filmer la série – des actes qu’il a publiquement admis en 2014.

« Nous voulons que vous sachiez que nous voyons tous vos commentaires et que nous savons à quel point vous êtes tous excités par la relecture, mais avant d’entrer dans le vif du sujet, nous pensons qu’il est important de dire quelque chose à propos de Stephen Collins », a déclaré Mitchell, qui jouait Lucy. dans l’émission, a commencé le segment.

« Toutes les formes d’abus, les abus sexuels de toute sorte, c’est inexcusable. Et les victimes d’abus doivent faire preuve de compassion et bénéficier d’un soutien », a poursuivi Gallagher.

David Gallagher, à gauche, et Barry Watson dans un épisode de « 7th Heaven ». (Paul McCallum / La Banque mondiale)

Les détectives de New York et de Los Angeles ont commencé à enquêter sur Collins en 2012 après que sa seconde épouse, Faye Grant, ait déclaré à la police de ces villes qu’il aurait pu agresser sexuellement des filles mineures. Les enquêtes ont été rendues publiques deux ans plus tard, après un enregistrement audio a fait surface dans lequel un homme prétendument Collins a avoué avoir abusé sexuellement de trois filles.

L’acteur a confirmé plus tard à Personnes que c’était sa voix sur l’enregistrement, réalisé lors d’une séance de thérapie en 2012 avec son ex-épouse alors séparée. (Le couple s’est séparé en 2012 et a finalisé son divorce en 2015.)

Collins a raconté les incidents survenus en 1973, 1982 et 1994, Les temps signalé précédemment. À l’époque, l’ancien patriarche fictif avait qualifié ses actes d’« inexcusables », affirmant qu’il avait « de profonds remords pour ce qui s’est passé » et «[had] depuis, je travaille pour expier cela.

Lorsque les acteurs ont appris l’abus sexuel, ils ont été « aussi surpris que tout le monde », a déclaré Rosman. Les temps le mois dernier, Gallagher a ajouté que « cela a influencé négativement la façon dont nous regardons tous la série ».

Collins n’a jamais été poursuivi, en raison des délais de prescription. Pourtant, après ses aveux publics, il a été licencié de plusieurs rôles d’acteur – y compris dans « Ted 2 » – et les rediffusions de « 7th Heaven » ont été retirées par la chaîne câblée UP TV, qui diffusait la série 21 heures par semaine. L’acteur a également démissionné de son siège au conseil d’administration national de la SAG-AFTRA.

Alors que les animateurs de « Catching Up » ont confirmé qu’aucun d’entre eux n’avait jamais eu « d’expériences inappropriées » avec Collins, ils ont également précisé qu’il ne serait jamais invité sur leur podcast. Barry Watson (Matt Camden) est déjà apparu en tant qu’invité, et les prochains épisodes comporteront les commentaires de Catherine Hicks (Annie Camden).

« Nous n’excusons ni ne tolérons [Collins’] comportement », a déclaré Mitchell. « Notre espoir pour ce podcast est de renouer avec vous, nos fans, de revivre la nostalgie des années 90 et de partager nos plus beaux souvenirs de « 7th Heaven ».