Le casting de ‘1923’ s’est préparé pour Harrison Ford, l’émission dirigée par Helen Mirren avec un camp de cow-boys et a appris la ‘vie de ranch’

Le casting de “1923” détaille comment il s’est préparé pour l’émission préquelle “Yellowstone” qui met en vedette Harrison Ford et Helen Mirren, et cela implique un “camp de cow-boy”.

Pour préparer ses acteurs à leurs rôles, le créateur de “1923”, Taylor Sheridan, a organisé un camp de cow-boys de deux semaines pour les acteurs, ce que beaucoup d’entre eux ont trouvé utile.

“Une chose que Taylor Sheridan a mis en place était ce camp de cow-boy génial auquel nous avons tous assisté avant le tournage, et c’était deux semaines d’équitation de neuf à cinq, de querelles de bétail, de cordage, de conduite de buggy dans le Montana”, Marley Shelton, qui joue Emma Dutton, a déclaré à Fox News Digital.

“Et c’était juste une façon incroyable de vivre et de respirer et de s’imprégner de l’atmosphère de la vie du ranch et aussi d’apprendre à se connaître en tant que camarades de casting. Cela a en quelque sorte solidifié un véritable lien naturel, donc c’était un élément important pour moi. Je lu des livres et fait des recherches sur la période et ce qui s’y passait.”

Michelle Randolph, qui joue Elizabeth Strafford, a également déclaré à Fox News Digital “être dans le Montana a vraiment aidé” alors qu’elle essayait de “s’immerger” “dans le monde”.

Comme Shelton, Randolph s’est appuyée sur des choses en dehors du camp de cow-boys pour se préparer également à son rôle, notant qu’elle “a beaucoup regardé ‘1883’” et a commencé à regarder des journaux et des photos de son “arrière-arrière-grand-mère” qui est allée à internat sur la côte Est à peu près à la même période où le spectacle se déroule.

Darren Mann, qui joue Jack Dutton dans la série, a convenu avec tout le monde que “le camp de cow-boy a beaucoup aidé”, mais a déclaré que cela avait eu un impact inattendu sur son corps.

« Rouler huit heures par jour n’est pas facile. Je pense que mon aine voulait juste partir et quitter le concert, mais vous savez que tout le monde s’en occupait, alors je devais le faire aussi », a expliqué Mann. “Je suis allé acheter un abreuvoir pour chevaux après le deuxième jour, et je l’ai rempli de glace et d’eau. Et j’invitais le casting dans ma cour. Et nous faisions des bains de glace pour nous préparer pour notre lendemain.”

Alors que les co-stars de Mann étaient d’accord avec lui sur le fait que leurs corps payaient un prix pendant le camp de cow-boys, Randolph a soutenu “là [were] aucun point négatif du camp de cow-boys », expliquant qu’elle aimait apprendre à monter à cheval.

“Vous pouvez vraiment monter en flèche lorsque vous apprenez à monter à cheval”, a-t-elle noté.

James Badge Dale, qui joue Jack Dutton Sr., a beaucoup aimé apprendre à monter à cheval, mais a également déclaré que cela ajoutait un élément supplémentaire à leur performance et à la façon dont ils se parlaient.

“C’était tellement amusant. C’est une période de répétition, c’est une chance d’entrer en contact avec certaines choses par vous-même et de faire votre propre travail personnel. Mais, aussi, vous communiquez avec tout le monde de cette manière très spécifique”, Dale expliqué. “C’était très amusant et vous pouvez monter à cheval toute la journée.”

“1923” de Taylor Sheridan est la deuxième suite de la populaire émission “Yellowstone”, qui suit la famille Dutton alors qu’elle dirige le Yellowstone Dutton Ranch. Tout au long de l’émission, les téléspectateurs regardent la famille naviguer dans des relations difficiles tout en s’efforçant de protéger leur terre.

La suite suit la famille Dutton alors qu’elle découvre comment vivre au début du XXe siècle et les défis de l’époque, comme la pandémie de grippe espagnole, la sécheresse historique en Amérique, la prohibition et la Grande Dépression. La série met en vedette Ford et Mirren en tant que leaders de la famille.

Le casting de “1923” n’a pas pu s’empêcher de se réjouir de travailler avec les acteurs légendaires.

“C’est comme un cours de maître sur le jeu d’acteur et l’être humain parce qu’ils sont tellement excellents dans les deux”, a déclaré Shelton.

“C’est incroyable de voir à quel point ils sont dynamiques, à quel point ils sont humbles, leur passion, leur éthique de travail et … Marley et moi, nous sommes les acteurs les plus chanceux de la planète pour pouvoir aller travailler avec eux tous les jours et emporter ces souvenirs à la maison », a déclaré Dale.

“C’était vraiment spécial de travailler avec eux et de les connaître sur et hors plateau et de les regarder travailler. Mais aussi sur le plan personnel – comment ils sont tous les deux de si belles personnes. Donc, c’était un rêve devenir réalité à coup sûr », a déclaré Randolph.