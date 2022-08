Le casting d’Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe défendu par la succession de l’icône de la pop culture

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La succession de Marilyn Monroe soutient le casting d’Ana de Armas en tant qu’icône de la culture pop.

De Armas a récemment reçu un contrecoup sur les réseaux sociaux après la sortie de la bande-annonce du film Netflix “Blonde” le 28 juillet.

“Je sais que le film n’est pas encore sorti mais Blonde avec Ana de Armas est magnifique et les scènes me donnent des frissons mais je sais que vous entendez toujours son accent… comme si c’était FORT”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Ils ont fait tout ce film sur Marilyn Monroe et n’ont pas embauché Ana de Armas comme coach d’accent”, a ajouté un autre.

La succession de Monroe, qui n’est pas impliquée dans le film “Blonde”, défendant le casting de de Armas.

“Marilyn Monroe est une icône singulière d’Hollywood et de la culture pop qui transcende les générations et l’histoire”, a déclaré Marc Rosen, président du divertissement chez Authentic Brands Group (ABG), propriétaire du Marilyn Monroe Estate, à Variety.

“Tout acteur qui entre dans ce rôle sait qu’il a de grandes chaussures à remplir. D’après la bande-annonce seule, il semble qu’Ana était un excellent choix de casting car elle capture le glamour, l’humanité et la vulnérabilité de Marilyn. Nous avons hâte de voir le film dans son intégralité!”

“Blonde” a été écrit et réalisé par Andrew Dominik. Le film est basé sur le livre écrit par Joyce Carol Oates en 2000. Les autres membres de la distribution incluent Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel et Evan Williams.

Le film a reçu une cote NC-17, ce qui signifie que personne de moins de 17 ans ne sera autorisé à regarder le film. C’est le premier film Netflix à recevoir la note.

De Armas a été franc sur sa préparation pour le film. Pour se préparer à la rôle de Monroe de Armas a étudié le livre écrit par Oates avec des photographies, des enregistrements vidéo et audio de Monroe

“Nous avons travaillé sur ce film pendant des heures, chaque jour pendant presque un an”, a déclaré de Armas. “J’ai lu le roman de Joyce, étudié des centaines de photographies, de vidéos, d’enregistrements audio, de films – tout ce sur quoi je pouvais mettre la main. Chaque scène est inspirée d’une photographie existante. Nous examinions chaque détail de la photo et débattions de ce qui se passait. dedans.”

L’actrice cubaine a également révélé qu’elle avait passé près d’un an à travailler sur l’accent de Monroe.

“Cela m’a pris neuf mois de coaching en dialecte, de pratique et quelques séances d’ADR [to get the accent right]”, a déclaré De Armas à The Sunday Tiems. “C’était une grande torture, tellement épuisante. Mon cerveau était grillé.”

Netflix sortira “Blonde” le 23 septembre.