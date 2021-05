Le casting daltonien est l’avenir: Huma Qureshi sur Hollywood, «Army of the Dead» | Nouvelles des gens

Bombay: Le casting daltonien est la voie à suivre dans le cinéma international, déclare l’acteur Huma Qureshi, qui fait ses débuts à Hollywood avec le prochain thriller de zombies de Zack Snyder «Army of the Dead».

Qureshi est heureux de l’intérêt mondial croissant pour l’Inde, ses histoires et ses acteurs.

«Il y a beaucoup de discussions sur le casting daltonien et c’est l’avenir. Je sens que le monde instable dans lequel nous vivons tous, il est important que nous ayons la représentation correcte de toutes sortes de personnes. Il y a une grande conversation en Amérique également sur la représentation et la diversité dans le casting », a-t-elle déclaré.

« Je crois absolument que c’est bon pour la société et les gens. Globalement, c’est bon pour nous parce que lorsque les jeunes garçons et filles se voient, quelle que soit la région du monde où ils sont, représentés à l’écran de manière positive, cela leur permet et affecte positivement leur vie », a déclaré l’acteur à PTI dans une interview à Zoom.

Le film marquera peut-être son incursion à Hollywood, mais ce n’est pas le premier projet international de Qureshi car la star de Gangs of Wasseypur a déjà travaillé avec des réalisateurs réputés comme Gurinder Chadha et Deepa Mehta dans « Viceroy’s House » et « Leila », respectivement.

Huma a déclaré: « L’Inde, les histoires indiennes, le folklore, les films et les talents suscitent beaucoup d’intérêt dans le monde. C’est bien d’en faire partie. J’ai la chance de travailler avec de bons réalisateurs comme Gurinder Chadha, Deepa Mehta et maintenant Zack Synder. Mon parcours ou ma quête est de travailler avec différents réalisateurs, histoires et paysages et j’explore cela. «

Dans « Army of the Dead », l’acteur de 34 ans incarne Geeta, une mère célibataire réfugiée vivant à l’extérieur de Las Vegas, qui a été fermée en raison d’une évasion de zombies. Geeta est une fonceuse, qui décide de s’aventurer dans la zone de confinement pour gagner suffisamment pour faire sortir ses enfants du camp.

Le film de braquage de zombies est présenté par la star hollywoodienne Dave Bautista, qui, avec un groupe de mercenaires, prend le pari ultime de s’aventurer dans une zone d’épidémie de zombies à Las Vegas pour réussir le plus grand braquage jamais tenté.

Qureshi, qui est venue à bord pour le film en 2019, a déclaré que lorsque l’Armée des morts lui avait été offerte, elle était consciente qu’il s’agissait d’un grand film d’ensemble.

« C’est l’histoire de Dave et nous avons tous nos propres moments pour briller. Pour moi, ce n’est pas la durée du rôle. Il s’agit toujours de ce que mon personnage apporte à la table. Comment mon personnage affecte l’histoire, ce que je Je fais dans le film et comment mon personnage fait avancer l’histoire », a-t-elle déclaré.

L’acteur a déclaré qu’elle s’était appuyée sur l’histoire de Snyder pour la majeure partie de son personnage, qu’elle croyait être un survivant.

« Mon interprétation de cela était comme, chaque fois qu’une calamité naturelle se produit comme un outrage zombie ou une pandémie, il y a des groupes de personnes qui sont piégés ou sont les plus touchés. C’était un personnage de réfugié et comment elle se retrouve piégée dans une situation », a-t-elle expliqué.

« Cependant, elle veut survivre, elle est une survivante, veut sortir et veut changer les circonstances. Et décide de prendre le destin entre ses mains », a-t-elle révélé.

Qureshi a déclaré que c’était un plaisir de travailler avec Snyder, l’un des cinéastes contemporains les plus influents d’Hollywood, connu pour ses films de spectacle comme « 300 », « Man of the Steel » et « Justice League ».

« Il est toujours aussi gentil et gentil avec son équipe, sa distribution. Il vous laissera faire votre propre truc. Pour ce film, il le tournait avec une caméra. Je n’ai jamais travaillé avec un réalisateur qui est également directeur de la photographie. Je Je me souviens de l’avoir rencontré pour la première fois et il tenait un appareil photo sur son épaule et courait partout. C’est une passion incroyable que cet homme apporte à la table. Cela a été une expérience très spéciale de ma vie », a-t-elle poursuivi.

L’acteur a déclaré qu’elle attendait avec impatience la sortie du film sur Netflix le 21 mai. Le film est également sorti dans certaines salles aux États-Unis le 14 mai.

« J’ai hâte de regarder le film et de le montrer à mes parents, à ma famille et à mes amis. Je suis très excitée », a-t-elle ajouté.

Le casting de « Army of the Dead » comprend également Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro et Matthias Schweighofer.