Le casting anglais : Qui apparaît dans les séries BBC et Amazon Prime ?

L’Anglais suit une femme alors qu’elle cherche à se venger de l’homme qu’elle considère comme responsable de la mort de son fils.

La série en est à sa première série, mais qui est au casting ?

L'anglais sera sur BBC iPlayer et Amazon

Qui fait partie du casting de The English ?

Emilie Blunt

Emily a été dans plusieurs émissions et films populaires

Emily Blunt devrait jouer le personnage principal de Cornelia Locke.

Cornelia est à la recherche de la personne qui a tué son enfant, afin qu’elle puisse aussi les tuer.

Emily a une longue liste de crédits d’acteur à son nom tels que The Devil Wears Prada, Marry Poppins et A Quiet Place.

Chaske Spencer

Les personnages de Chaske et Emily apparaissent côte à côte

Chaske joue Eli Whipp qui rentre chez lui pour réclamer sa terre légitime.

Eli et Cornelia se croisent et finissent par se diriger ensemble vers le Wyoming, avec de nombreuses aventures en cours de route.

Chaske est devenu célèbre pour la première fois lorsqu’il a joué dans New Moon, la suite de Twilight.

En 2015, Spencer a été choisi pour le rôle récurrent de Billy Raven dans la série télévisée Banshee.





Ciaran Hinds

Ciaran est un nom familier

Ciaran Hinds assume le rôle de Richard M Watts dans The English.

L’acteur a une vaste expérience du théâtre et a participé à de nombreux films et émissions de télévision.

Plus récemment, il a joué à Belfast en 2021 où il a été acclamé par la critique et a remporté le National Board of Review du meilleur acteur dans un second rôle.

En octobre 2021, il a été choisi pour le film à suspense Au pays des saints et des pécheurs avec Liam Neeson.

Tom Hugues

Tom est apparu à Victoria

Tom Hughes joue Thomas Trafford dans The English.

Il est surtout connu pour ses rôles de Prince Albert dans le drame ITV Victoria (2016-2019) et de Joe Lambe dans le drame de la BBC The Game en 2014.

En 2019, il a été annoncé que Hughes jouerait le rôle récurrent de Christopher Marlowe dans la deuxième série de A Discovery of Witches.

Qui d’autre est dans le casting ?

Les autres acteurs qui sont dans The English incluent:

Steve Wall comme Thin Kelly

Rafe Spall comme David Melmont

Valérie Pachner comme Martha Myers

Stephen Rea comme shérif Robert Marshall

Cristian Solimeno dans le rôle de Clay Jackson

Malcom Story dans le rôle de Red Morgan

Nicolas Aaron comme Bill Myers

Miguel Alvarez comme Timothy Flynn

William Belleau comme tue sur l’eau

Walt Klink comme Jed Myers

À quand l’anglais ?

L’anglais sera lancé sur BBC Two le jeudi 10 novembre 2022 à 21h.

Les six épisodes seront disponibles sur BBC iPlayer.

Il sera également sur Amazon Prime Video à partir du vendredi 11 novembre 2022.