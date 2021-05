Le casse-tête mathématique de la pastèque virale laisse les internautes se gratter la tête

Dites simplement que c’est une journée normale et que vous parcourez votre flux de médias sociaux, quelle est la probabilité que vous vous arrêtiez à un casse-tête mathématique qui apparaît ? Si votre réponse à cette question est positive, alors ce tweet désormais viral attirera sûrement votre attention. Partageant un casse-tête mathématique sur sa chronologie Twitter, l’auteur et scénariste Advaita Kala a publié une photo qui montrait quelques pastèques avec des chiffres et une question intéressante.

Alors, avant de passer à une réponse partagée par Twitterati, pourquoi n’essayez-vous pas de la résoudre ?

En essayant de trouver la réponse à ce casse-tête mathématique « simple », de nombreux utilisateurs ont souligné une incohérence fondamentale dans la question. « Pas possible car tous sont des nombres impairs et une somme de trois nombres impairs ne peut jamais être un nombre pair (30) », a écrit un internaute dans sa réponse. Tandis qu’un autre suggérait en plaisantant que ces pastèques soient consommées pour éliminer le «problème» ici.

Cependant, certains utilisateurs ont rapidement souligné que la pastèque sur laquelle était apparemment inscrit le numéro 9 était placée à l’envers et qu’il s’agissait en fait du numéro 6. Cela a rendu une mauvaise question «apparente» facile à résoudre et il s’avère que vous devriez ne vous précipitez pas toujours pour obtenir une réponse avant de scanner correctement la question.

Oui Toutes les pastèques sont placées dans le même style sauf celle avec 9. Alors arrangez-la dans le même format que les autres, elle deviendra 6. Donc la réponse sera 11+13+6= 30. 😊😊— Mir Mahboob Ali (@Adil_336 ) 28 mai 2021

Les puzzles et énigmes mathématiques sont très populaires sur les réseaux sociaux et suscitent beaucoup d’engagement en ligne. Souvent, ces « problèmes » simples deviennent viraux et les gens essaient de trouver les bonnes réponses.

Dans un autre exemple, une énigme mathématique basée sur des « œufs » était devenue virale. L’énigme ici posait une question simple demandant aux gens de trouver des réponses

Voici l’énigme : « Si j’avais 4 œufs, qu’un voleur m’en donne 3 et que mon coq en pond 5 de plus, combien en ai-je ?

Cela semble simple, non? Cependant, si vous comptez calculer le nombre d’œufs uniquement en fonction du nombre, vous ne pourrez peut-être jamais le faire correctement. L’astuce ici est de décoder le jeu de mots ici avec logique. La première ligne de l’énigme est une hypothèse hypothétique qui signifie qu’il y a encore « 0 » œufs en réalité. Avec des voleurs donnant 3 œufs, le nombre passe à 3. Cependant, la troisième ligne mentionne un « coq » qui pond des œufs, ce qui est impossible car les coqs ne pondent pas d’œufs, ce qui signifie zéro œuf collecté sur les coqs. Donc 0+3+0 = 3.

