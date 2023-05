Le casse-cou du moment d’horreur se brise les jambes alors que le saut de base tourne mal, le laissant coincé sur une montagne pendant 17 heures

C’est le moment horrible où un sauteur de base s’est brisé les jambes et a été coincé sur une montagne pendant 17 heures.

L’utilisateur de TikTok connu sous le nom de « Infinite Adventures » s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux pour raconter son histoire pénible à ses 1,1 million d’abonnés qui s’est produite à l’extérieur du Cap, en Afrique du Sud, en février 2020.

Le base jumper est resté coincé sur la montagne pendant 17 heures Crédit : TikTok/Infinite Adventures

Le casse-cou a subi de graves blessures, notamment une fracture de l’os de la cuisse et des chevilles Crédit : TikTok/Infinite Adventures

Il dit qu’il lui a fallu un an pour récupérer Crédit : TikTok/Infinite Adventures

La séquence commence avec le casse-cou portant un casque de protection apparemment coincé au bord d’une falaise alors que la voix off dit: «Ce fut le pire jour de ma vie et probablement le plus chanceux.

« J’ai été vraiment gravement blessé après celui-ci. J’ai mis un an à m’en remettre. »

Il ajoute : « Je vais vous raconter comment tout cela s’est passé.

« C’était principalement de ma faute, mais vous savez que vous essayez d’apprendre de vos erreurs. Vous ne pouvez pas promettre qu’ils n’arriveront jamais.

Le TikToker a déclaré: « J’ai pris l’avion pour l’Afrique du Sud avec ma femme et j’ai passé trois semaines en vacances.

« Et puis elle est rentrée chez elle et j’ai encore deux semaines pour sauter le plus de choses possible.

Les images passent ensuite aux plans d’un hélicoptère.

« Après plusieurs sauts réussis, l’un des habitants a décidé d’organiser un hélicoptère pour nous emmener jusqu’à un saut que nous avions sauté quelques jours auparavant.

“C’était une randonnée de cinq heures et c’est toujours amusant de prendre un hélicoptère, alors nous avons partagé l’argent et en avons réservé un.”

Il a poursuivi: Nous étions le dernier chargement de la journée et tout le monde avait déjà sauté, donc il n’y avait que nous.

« L’hélicoptère nous a indiqué la direction du saut mais nous nous sommes perdus pendant quatre heures. »

Les images reviennent ensuite à la fois précédente où il a sauté et il décrit qu’il y a un surplomb afin que « vous puissiez vous éloigner du mur et vous ouvrir en toute sécurité ».

Cependant, après avoir « fait une randonnée », il a cherché des points de sortie possibles et s’est retrouvé sur celui qui, selon lui, « n’était pas idéal ».

Mais il a ajouté qu’après avoir monté et descendu, il s’est retrouvé « dans une position où je ne pouvais plus monter ou descendre en toute sécurité – et j’ai décidé de foncer.

« UNE TERRIBLE ERREUR »

« Ce qui était une terrible erreur. »

Les images coupent ensuite les images des blessures qu’il a subies.

Il a dit qu’il s’était cassé le fémur – l’os de la cuisse – et les chevilles et qu’il devait subir quelques interventions chirurgicales.

L’homme a ajouté: « Il a fallu un an d’entraînement personnel et de physiothérapie pour pouvoir même marcher. »

Il dit cependant que le pire, c’est que « j’ai été coincé sur la montagne pendant 17 heures en attendant les secours.

Il partage ensuite des images de l’accident terrifiant alors qu’on le voit sauter de la falaise.

L’homme dit : « Vous pouvez voir mon ombre, à quel point je suis près de frapper ce mur.

« Dès que je vois, je ne vais pas en faire un bon parachute… et il s’ouvre un peu sur le côté et je percute directement le mur.

« C’est là que je suis assis pendant 17 heures. »

L’homme a révélé qu’il avait fallu 40 personnes et deux hélicoptères pour le faire tomber.

‘J’AI FAILLI MOURIR’

Il a déclaré en légende : « C’était le pire jour de ma vie ! J’ai failli mourir ce jour-là il y a trois ans.

« Je ne suis toujours pas sur le traumatisme de cette journée. »

L’homme, qui ne s’est pas identifié, a ajouté: « Depuis lors, je suis devenu père et j’ai parcouru le monde en vivant une vie incroyable, mais cela me revient encore parfois.

« J’ai vraiment de la chance de m’être éloigné de cela et je suis très reconnaissant envers l’équipe de personnes qui m’a sauvé et m’a soigné. »

Le clip a été visionné environ 49 600 fois, récoltant près de 950 likes et générant 50 commentaires.

Une personne a écrit : « 17 heures !!! Putain pourquoi c’était si long ? Je suis curieux! Est-ce pour te trouver ?

Le TikToker a répondu: « Ils ne peuvent pas faire un sauvetage comme celui-ci la nuit. »

Un autre commentateur a demandé: « Tellement calmement raconté. Qu’est-ce qui t’est passé par la tête après ton crash ?

‘Infinite Adventures’ a dit: « Que j’allais mourir. »

Une troisième personne a résumé les sentiments de nombreuses personnes en écrivant : « Méchant ! Heureux que vous soyez là pour raconter l’histoire.

En juin de l’année dernière, un sauteur de base britannique est décédé après que son parachute n’aurait pas réussi à s’ouvrir alors qu’il plongeait au sol dans les Alpes italiennes.

Le sauteur de base expérimenté Dylan Roberts, 33 ans, originaire du Royaume-Uni mais vivant aux États-Unis, était le deuxième d’un groupe de cinq amis à se lancer du mont Brento en wingsuit.

En mars de la même année, un touriste britannique a été tué dans un accident de saut de base en France.

L’homme de 34 ans, de Newnham, West Northamptonshire, était en vacances avec trois amis britanniques – dont l’un a été témoin de l’horrible accident.

L’homme a également montré les cicatrices qu’il a Crédit : TikTok/Infinite Adventures

L’homme a partagé les images de son accident avec ses followers Crédit : TikTok/Infinite Adventures