Le casse-cou américain Alex Harvill décède lors d’un entraînement pour un saut record du monde de 351 pieds

Harvill, 28 ans, avait proposé de voler à plus de 107 mètres (351 pieds) dans les airs pour battre le record de saut d’une rampe mobile et pré-construite à une rampe de terre à l’aéroport international du comté de Grant jeudi.

Cependant, Harvill a subi un mauvais atterrissage lors d’une séance d’entraînement qui l’a envoyé au-dessus du guidon. Le cascadeur a atterri à environ 20 pieds de son vélo et était sans son casque après qu’il se soit envolé de sa tête, rapporte le Columbia Basin Herald.

Harvill a été transporté d’urgence à l’hôpital mais est décédé des suites de ses blessures. Le porte-parole du bureau du shérif du comté de Grant, Kyle Foreman, a déclaré qu’une autopsie serait effectuée vendredi, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair si Harvill était décédé à l’hôpital ou était déjà décédé avant son arrivée.

Des images circulant sur les réseaux sociaux et partagées par des sites comme le point de vente américain TMZ ont montré le moment de l’accident mortel.

« Tout le monde était déjà là pour lui au cas où cela se produirait » a déclaré Rich Mueller, directeur de l’aéroport international du comté de Grant.

« Évidemment, nous ne voulions pas le voir s’écraser aujourd’hui, mais nous étions prêts pour cela. »

Dans des commentaires faits avant la tragédie, l’épouse de Harvill, Jessica, aurait déclaré qu’elle comprenait les risques que le mari prenait ici.

« C’est un peu effrayant de temps en temps, mais vous devez être sûr qu’il sait ce qu’il fait » elle a dit.

« Je suis là depuis si longtemps que c’est un peu normal d’une certaine manière, même si cela semble bizarre, parce que c’est totalement anormal. »

Les scènes poignantes sont survenues un mois seulement après l’arrivée du deuxième enfant du couple. Selon les médias locaux, Jessica Harvill était présente au meeting aérien avec leurs enfants Willis, 5 ans, et le nouveau-né Watson.

Dans une interview publiée sur la page Facebook du Moses Lake Airshow il y a quelques semaines à peine, le cascadeur Harvill a déclaré : « J’ai adoré les motos toute ma vie et tout cela a commencé avec les courses de motos hors route.

« Les dunes de sable du lac Moses étaient un endroit où j’allais pas mal, surtout en hiver lorsqu’il n’y avait nulle part ailleurs où monter. Le sable est vraiment bon.

«Cela a vraiment commencé mon saut, c’était dans les dunes de sable de Moses Lake, donc c’est incroyable de pouvoir y participer à un événement auquel je peux sauter.

« Tout a commencé avec l’amour des motos hors route et la poursuite du rêve de savoir ce que je peux faire en sautant et l’amour du saut qui vient des motos hors route.

« Pour moi, cela va de pair, sauter aussi loin que possible, courir et être aussi bon que possible. »

Harvill avait déjà établi un record du monde en 2013 lorsqu’il avait sauté de 297 pieds d’une rampe de terre à une autre.