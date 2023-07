Le casque XR de Samsung aurait été retardé jusqu’à six mois en raison d’Apple Vision Pro

Le nouveau casque de réalité étendue (XR) de Samsung, qui devait être lancé en février 2024, a été retardé de 3 à 6 mois, rapporte SBS Biz.

La publication coréenne affirme que Samsung avait initialement prévu de commencer la production de masse de son casque XR au début de l’année prochaine, mais le conglomérat coréen a décidé de revoir toutes les spécifications et la conception du casque XR en raison des spécifications de l’Apple Vision Pro, poussant son lancement plus loin.

Alors que Samsung a décidé de reconsidérer les spécifications et la conception de son nouveau casque XR, les choses ne se passent pas bien non plus pour Apple puisque le Vision Pro est confronté à des problèmes de production, Apple réduisant son objectif de vendre 1 million d’unités Vision Pro au cours du premier mois. de disponibilité.

Apple prévoit également un déploiement lent du Vision Pro, et il sera disponible à l’achat sur rendez-vous uniquement.

Source (en coréen)