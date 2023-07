Le casque Vision Pro d’Apple est confronté à des problèmes de production, l’objectif de production est réduit

Après de multiples retards, Apple a finalement dévoilé le « ordinateur spatial » Vision Pro au monde il y a un mois et il s’est donné beaucoup de marge de manœuvre, affirmant que le casque sera mis en vente au début de l’année prochaine. En attendant, ses partenaires industriels étaient censés améliorer les rendements et résoudre d’autres problèmes.

Cependant, les choses ne vont pas se planifier, rapporte le Financial Times, et l’objectif interne d’Apple de vendre 1 million d’unités au cours du premier mois de disponibilité a été réduit. Deux initiés affirment que Luxshare, qui assemble le casque, cherche désormais à fabriquer moins de 400 000 unités en 2024. Deux autres fournisseurs de composants auraient reçu des commandes pour seulement 130 000 à 150 000 unités pour l’année prochaine.

Les composants les plus chers causent les plus gros maux de tête – les deux écrans micro-OLED, fabriqués par Sony et TSMC, souffrent de faibles rendements.

Apple travaille sur un casque moins cher et a envisagé d’autres types d’affichage comme le mini-LED, mais a finalement décidé de s’en tenir au délicat micro-OLED. Cupertino est en pourparlers avec Samsung et LG pour essayer de les recruter comme fournisseurs d’écrans pour l’unité à moindre coût (un produit phare de deuxième génération est également en préparation).

Quoi qu’il en soit, la conception est très complexe et comprend des fonctionnalités uniques comme EyeSight, qui projette et une vue supplémentaire, visible pour les autres. Ceci et la technologie de pointe comme les écrans micro-OLED haute résolution (qui créent l’image pour le porteur) ont inévitablement causé des problèmes lorsqu’Apple a essayé d’augmenter la production – c’est pourquoi le lancement a été prévu des mois après l’annonce. Cependant, il semble qu’Apple et ses partenaires aient sous-estimé le défi.

Source (paroi payante) | Via