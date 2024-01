Le casque Vision Pro d’Apple à 3 500 $ a du potentiel pour Hollywood

C’est drôle de se souvenir du battage médiatique qui entourait autrefois la réalité virtuelle à Hollywood et dans les domaines adjacents au divertissement.

L’année dernière, tout l’intérêt et l’inquiétude suscités par la réalité virtuelle et sa cousine, la réalité augmentée, ont été submergés par les conversations agitées sur l’intelligence artificielle générative, et pour cause. Ce dernier problème, motivé par la soudaine importance de ChatGPT, est devenu la pièce maîtresse surprise des grèves des écrivains et des acteurs. À l’inverse, aucun scribe ou artiste de cinéma ne s’inquiète de la venue d’un technicien portant des lunettes de ski sophistiquées pour lui voler son travail.

Mais dans la mesure où l’industrie du divertissement rejette le potentiel de la réalité virtuelle ou s’en moque en la considérant comme une mode d’hier financée par du capital-risque, elle le fait à ses propres risques.

Cette semaine, Apple lance son très controversé Casque VisionPro, avec ses débuts officiels vendredi. Le fabricant d’iPhone dirigé par Tim Cook a récemment invité des journalistes dans ses bureaux de Culver City pour des démonstrations guidées, et les réactions ont été généralement positives. Les personnes qui ont essayé l’appareil ont loué sa technologie et son design, avec quelques réserves quant à certains aspects pratiques de son utilisation.

Le géant technologique de Cupertino a encore beaucoup de travail à faire pour convaincre les sceptiques après la présentation du nouveau produit par Cook en juin dernier, mais il y a des signes positifs. L’analyste haussier d’Apple, Dan Ives, a déclaré à ses clients dans un rapport la semaine dernière qu’il s’attend à ce qu’Apple vende et expédie environ 600 000 unités cette année, augmentant son estimation de 460 000.

Le prix, à partir de 3 499 $, signifie que ce produit n’est clairement pas destiné au marché général. Les consommateurs aiguiseront leur curiosité lors des démos de l’Apple Store, mais le public cible de ce déploiement est en grande partie constitué de fidèles à Apple, d’utilisateurs expérimentés et de développeurs. Cela dit, la technologie tend à devenir plus accessible à long terme et on s’attend largement à ce qu’Apple propose éventuellement des casques plus abordables.

Et le contenu, du moins en théorie, devrait devenir plus varié et plus attrayant une fois que les studios et les développeurs auront à nouveau l’occasion de jouer avec. C’est ainsi que l’iPad est passé d’une simple curiosité à une activité commerciale prospère.

La sagesse conventionnelle veut que l’accès des consommateurs au monde de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée passe par le divertissement, qu’il s’agisse de jouer à des jeux ou de regarder des films et des émissions de télévision dans un cinéma virtuel. C’est là qu’Hollywood entre en scène. Après avoir essayé l’appareil, je ne suis pas sûr que ce soit la voie la plus attrayante pour l’utilisateur type. Mais plus là-dessus plus tard.

Le produit est doté d’un certain nombre de fonctionnalités de divertissement au lancement, notamment une application Disney+ sur mesure qui tire parti des capacités de Vision Pro.

Il s’agit de la dernière collaboration entre Disney et Apple, qui travaillent ensemble depuis longtemps depuis que le géant de Burbank est devenu le premier studio à vendre ses émissions et ses films sur iTunes. Le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, est devenu le plus grand actionnaire individuel de Disney après avoir vendu Pixar à Bob Iger, ce qui représente une amélioration spectaculaire d’une relation qui s’était effilochée entre les deux sociétés à l’époque de Michael Eisner. Iger a écrit dans ses mémoires que si Jobs avait vécu, Disney et Apple pourraient avoir fusionné.

L’application Disney+ permet à l’utilisateur de regarder un film dans un environnement numérique immersif. Vous pouvez par exemple regarder « Un nouvel espoir » dans un cinéma en 3D ressemblant à la planète désertique Tatooine, la maison d’enfance de Luke et Anakin Skywalker. L’interface Disney+ place le spectateur dans un landspeeder comme celui que conduit Luke dans le film. L’expérience est un peu comme assister à un ciné-parc dans l’espace. Il y a une nouveauté, et pour certains superfans, je pourrais y voir un élément de réalisation de souhaits. Les fans de Marvel peuvent également regarder un film à la Avengers Tower.

C’est une fonctionnalité intéressante. Je doute que j’aurai un jour envie de regarder un film de 2 heures et demie de cette façon, surtout en une seule séance, mais c’est une idée attrayante qui met en valeur le potentiel des studios à faire preuve de créativité avec leur propriété intellectuelle. Imaginez si Apple créait une fonctionnalité spéciale pour “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, nominé aux Oscars, dans laquelle l’utilisateur pourrait monter sur le plateau d’Oklahoma et suivre le réalisateur pendant qu’il travaille avec Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone.

Il existe plusieurs autres exemples d’expériences liées au divertissement. Les utilisateurs peuvent se tenir devant les dinosaures numériques créés par Jon Favreau, assister à une répétition d’Alicia Keys ou faire une méditation de pleine conscience avec de la musique de spa. Les gens voudront peut-être regarder un match de baseball depuis l’abri ou suivre un cours de fitness virtuel.

Mais cela pourrait prendre un certain temps avant que Vision Pro ne fasse son chemin, même parmi les studios les plus experts en technologie. Netflix a choisi de ne pas créer d’application native pour le nouveau jouet d’Apple, a déclaré le co-directeur général Greg Peters à la publication. Stratégie que le produit est « tellement modeste qu’il n’est pas vraiment pertinent pour la plupart de nos membres ».

Il existe également certaines limitations matérielles. L’appareil, pesant entre 600 et 650 grammes, semble un peu lourd à porter pendant de longues périodes. La sensation que j’ai ressentie était comme si mon visage était tiré vers le bas. Le casque est connecté à une batterie qui a à peu près la taille d’un iPhone, ce qui pourrait rendre la mobilité difficile à utiliser.

L’autre obstacle majeur à une adoption plus large est la gêne sociale générale liée au fait de porter un grand écran noir sur son visage, en particulier lorsque d’autres personnes sont présentes. Apple tente de contourner ces problèmes, en permettant aux utilisateurs de voir quelqu’un qui se trouve dans la pièce avec eux même lorsqu’ils utilisent les applications. La fonction EyeSight de l’appareil (un écran qui montre les yeux de l’utilisateur aux autres) est destinée à contrecarrer l’étrangeté d’être en présence de quelqu’un qui a un ordinateur sur le visage.

Dans l’ensemble, le logiciel de Vision Pro est relativement intuitif et facile à utiliser. Vous sélectionnez des applications en pinçant vos doigts sur les icônes virtuelles, un peu comme Tom Cruise déplaçant des éléments numériques dans les airs dans « Minority Report ». La société appelle cela « l’informatique spatiale », plutôt que VR ou AR. Apple ne tente pas de créer un monde virtuel d’espaces 3D, ou « métaverse », comme l’a été le parent de Facebook, Meta. L’idée d’Apple est une expérience hybride dans laquelle les utilisateurs vivent des expériences numériques, mais continuent d’opérer et d’interagir dans ce monde.

Là où j’ai pu voir cette technologie vraiment prendre de l’ampleur, c’est dans ses applications les plus banales et quotidiennes. La véritable fonctionnalité semble se trouver soit sur le lieu de travail, soit dans un usage domestique occasionnel, aidant, par exemple, pendant le temps d’inactivité que les gens passent à faire défiler des photos et des vidéos personnelles.

Et c’est peut-être une partie sous-estimée de l’expérience. Vous explorez des souvenirs photographiés et enregistrés sur vidéo de votre famille en 3D ? Vous revenez sur un lieu de vacances en pénétrant dans une photo panoramique que vous avez prise lors d’un voyage à Yellowstone ? Il y a là un potentiel pour quelque chose de grand.

L’avantage d’Apple réside dans la façon dont ses différents produits et logiciels se connectent et fonctionnent ensemble dans l’ensemble de son écosystème. Comme c’est le cas pour de nombreuses avancées technologiques, le divertissement peut être l’objet brillant qui attire d’abord l’attention des gens. Mais ce qui touche le cœur est ce qui pourrait faire tenir ces appareils.

Il y a beaucoup de choses que Disney et Apple ont en commun. L’un d’entre eux est l’importance de la fidélité de la clientèle, de la qualité du produit et de la protection d’une marque immaculée de manière à amener les consommateurs à entretenir un lien émotionnel avec une entreprise. Ce sont les éléments sentimentaux qui pourraient rendre les vrais consommateurs accros à long terme. Jobs, en tant que père d’Apple et de Pixar, comprendrait cela.

