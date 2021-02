Samsung a lancé un nouveau casque sans fil de type tour de cou, le Samsung Level U2 en Inde. La dernière offre de Samsung est censée offrir 500 heures d’autonomie en veille sur une seule charge. Les autres caractéristiques notables des écouteurs sans fil incluent une construction classée IPX2 pour la résistance à l’eau, des pilotes audio de 12 mm et un port USB Type-C pour le chargement. Samsung avait dévoilé pour la première fois le casque Samsung Level U2 en Corée du Sud en novembre 2020, près de cinq ans après le dévoilement du casque d’origine Level U.

Les écouteurs Samsung Level U2 sont vendus à un prix de Rs 1 999 en Inde. Les clients peuvent acheter les écouteurs de type tour de cou dans les options de couleur noir et bleu via Flipkart et la boutique en ligne Samsung India. Notamment, les écouteurs sont disponibles au prix de lancement de Rs 1.899. Samsung vend également les écouteurs sans fil Samsung ITFIT BE7 et les écouteurs sans fil Samsung ITFIT en Inde pour respectivement 1 199 et 1 299 roupies.

En termes de fonctionnalités, le nouveau casque sans fil Samsung Level U2 est livré avec des haut-parleurs de 12 mm qui ont une impédance de 32 ohms et une réponse en fréquence de 20 000 Hz. L’appareil prend également en charge Bluetooth v5.0 pour la connectivité et dispose en outre de deux microphones intégrés. En outre, il existe un support pour les codecs AAC, SBC et évolutifs. En termes de design, les écouteurs de type tour de cou sont dotés d’embouts ergonomiques pour assurer un ajustement approprié. L’emballage comprend également trois paires d’embouts auriculaires de différentes tailles. De plus, les écouteurs sont livrés avec des commandes en ligne qui comprennent quatre boutons physiques pour le contrôle du volume et la lecture / pause de la musique. On dit que le Samsung Level U2 offre jusqu’à 18 heures d’autonomie sur une seule charge.

Samsung affirme que les écouteurs sans fil peuvent analyser l’environnement pour transmettre un son optimal pour une lecture transparente. Le Samsung Level U2 pèse 41,5 grammes et mesure 146x39x170mm.