Le casque du plongeur Ferrari Charles Leclerc se vend à un prix record lors d’une vente aux enchères caritative en Émilie-Romagne

Le casque de Formule 1 porté par Charles Leclerc de Ferrari lors du Grand Prix de Monaco à son domicile le mois dernier s’est vendu pour un montant record de 306 000 euros (329 960 $) lors d’une vente aux enchères destinée à collecter des fonds pour les victimes des inondations en Émilie-Romagne.

Les commissaires-priseurs RM Sotheby’s ont déclaré jeudi dans un communiqué que ce montant en faisait le casque de course le plus cher jamais vendu aux enchères.

Un casque de 1990 porté par le triple champion brésilien Ayrton Senna, avec la radio de l’équipe toujours dedans, a établi le précédent record en 2019 lorsqu’il était parti à 162 000 euros.

La combinaison de course de Leclerc a été adjugée 61 200 euros, ses bottes à 20 400 et ses gants à 42 000 lors d’une vente aux enchères caritative « Charles Leclerc pour l’Emilie-Romagne » qui a rapporté un total de 429 600 euros.

Le casque Bell HP77 rouge et blanc signé était un article unique créé pour la course de Monaco, dans laquelle Leclerc a terminé sixième.

Quinze personnes sont mortes dans les inondations qui ont frappé la région du nord de l’Italie en mai lorsque des pluies torrentielles ont fait sortir plus de 20 rivières de leur lit et envoyé de l’eau en cascade dans les villes et les villages.

Le grand prix à domicile de Ferrari à Imola a été annulé, Monaco étant la prochaine course du calendrier.

