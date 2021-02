Le géant Apple basé à Cupertino travaillerait sur son casque VR depuis un certain temps. Désormais, un nouveau rapport a éclairé plus que jamais le casque Apple VR, faisant allusion à ses spécifications, à son prix et même à un dessin basé sur le rendu interne. Cela fait suite à un rapport de l’année dernière selon lequel Apple a deux stratégies pour ses appareils AR / VR.

Le rapport dans The Information, cependant, concerne le dispositif VR d’Apple, qui est présenté comme un casque de « réalité mixte ». Le rapport, citant une source ayant une connaissance directe de la question, indique que le casque de « réalité mixte » sera équipé de plus d’une douzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main et montrer une vidéo du monde réel aux personnes qui le portent, ainsi que des caméras ultra – Écrans 8K haute résolution et technologie avancée pour le suivi oculaire.

Le rapport affirme en outre qu’Apple a envisagé en interne de fixer le prix du produit à 3 000 dollars (environ 2,19 000 Rs). Bien que le prix de 3000 dollars semble un peu trop élevé, il est important de noter que des concurrents comme Hololens de Microsoft coûtent jusqu’à 3500 dollars (environ 2,55000 Rs). Cependant, Hololens de Microsoft s’adresse aux professionnels tels que les médecins ou les ingénieurs plutôt qu’aux utilisateurs réguliers.

Il est rapporté qu’Apple développe de nouvelles lunettes axées sur le contenu AR et un autre appareil pour les interactions VR.

Un rapport du mois dernier avait déclaré que le premier casque VR d’Apple serait un précurseur coûteux et de niche pour un produit AR plus ambitieux. Selon le rapport, l’appareil initial a rencontré « plusieurs obstacles au développement » et la société a des attentes de ventes « conservatrices ».